Caccia, l’Ue apre una procedura di infrazione contro l’Italia

La Commissione europea ha inviato una lettera di messa in mora al nostro Paese per il mancato rispetto della direttiva Uccelli e del regolamento Reach, che limita l’uso del piombo nelle munizioni

La Commissione europea ha deciso di aprire una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese per il mancato allineamento alle direttive comunitarie in materia di caccia. Bruxelles ha infatti riscontrato che “diversi atti legislativi italiani non sono conformi alla legislazione dell’Ue”, in particolare nei riguardi della direttiva Uccelli e del regolamento Reach, che limita l’utilizzo di pallini contenenti piombo per poter proteggere “gli uccelli acquatici, l’ambiente e la salute umana”.

Nella lettera di messa in mora, che chiede a Roma di fornire risposte esaustive e convincenti entro due mesi, la Commissione sottolinea come la nostra legislazione, in violazione della direttiva Uccelli, dia alle Regioni “il potere di autorizzare l’uccisione o la cattura di specie di fauna selvatica, anche nelle aree in cui la caccia è vietata, come le aree protette, e durante il periodo dell’anno in cui la caccia è vietata”. La legislazione italiana non è poi conforme alle disposizioni del regolamento Reach sull’uso del piombo nelle munizioni. Una limitazione, quest’ultima, introdotta a livello europeo nel 2021, con il divieto di utilizzare munizioni al piombo nelle zone umide a partire dal 2023.

Nel mirino della Commissione è finita anche la pesca involontaria di specie protette, in particolare delfini, tartarughe e uccelli marini. Animali che troppo spesso restano impigliati nelle reti e non sopravvivono. Anche in questo caso, Bruxelles ha deciso per la procedura d’infrazione perché ha ritenuto, in base alle informazioni acquisite, che le autorità italiane non abbiano fatto abbastanza per rispettare le regole imposte dalla direttiva Habitat. Al nostro Paese è stato inoltre contestato di non aver attuato iniziative adeguate a garantire che delfini, tartarughe e uccelli, come il Marangone dal ciuffo o la Berta maggiore e minore, siano tutelati nelle zone inserite nell’elenco delle aree destinate alla loro conservazione e facenti parte del programma europeo “Natura 2000”.

“Come ampiamente preventivato e da noi più volte preannunciato, la Commissione europea ha aperto una procedura d’infrazione contro il nostro Paese per le norme filo venatorie approvate in questi mesi da governo e Parlamento. Vengono sostanzialmente bocciate tutte le modifiche introdotte in questi mesi dal governo Meloni per compiacere i cacciatori”. Questo il commento dell’Ente nazionale protezione animali (Enpa) sull’iniziativa assunta da Bruxelles. “Chiediamo ai nostri ministri e ai nostri parlamentari un gesto di responsabilità nei confronti del Paese e di noi cittadini – prosegue l’associazione – ritirando quelle proposte di legge e quei provvedimenti varati in questi mesi per accontentare le doppiette, a partire dalla contestatissima proposta di legge Bruzzone ora all’esame della Camera”.