Il Ddl Caccia arriverà in Aula alla Camera a novembre, prima che la Commissione Agricoltura abbia completato l’esame degli emendamenti. Le associazioni: “Gravissimo strappo democratico su una riforma che riguarda principi fondamentali della Costituzione. Fauna selvatica usata come merce di scambio elettorale”

La pausa estiva non ha placato le discussioni. Il controverso Ddl caccia, approvato in Senato lo scorso giugno, è stato calendarizzato ufficialmente alla Camera per novembre 2026. La maggioranza di governo ha deciso, quindi, di accelerare sull’approvazione, prevedendone l’arrivo in Aula ancora prima che la Commissione Agricoltura abbia terminato di esaminare tutti gli emendamenti che a diverso titolo sono stati presentati negli ultimi mesi.

Non si è fatta attendere la ferma reazione della coalizione di associazioni ambientaliste e animaliste – LAV, LIPU, WWF, LAC, Legambiente e ENPA – fortemente contrarie al provvedimento, che in un comunicato congiunto parlano di “esigenze di propaganda” e di una “forzatura gravissima” e chiedono al Parlamento di garantire la revisione degli emendamenti.

Il Ddl caccia interverrebbe per modificare la legge 157 del 1992 che disciplina e regola l’attività venatoria sulla fauna selvatica, diminuendo le restrizioni per i periodi di caccia, le aree e gli orari in cui si può praticarla. Per questo è stata definita dalle associazioni “Legge sparatutto”.

Di seguito il testo completo del comunicato congiunto delle associazioni:

“Le associazioni della coalizione nazionale che si sta opponendo al DDL Caccia selvaggia esprimono profonda preoccupazione e ferma condanna per la decisione della maggioranza parlamentare di calendarizzare in Aula nel prossimo mese di novembre la proposta di legge n. 2984 sulla caccia, senza consentire prima alla Commissione Agricoltura della Camera di completare l’esame degli emendamenti presentati, che, dopo la pausa estiva, riprenderà mercoledì 16 settembre alle 14.

Si tratta di una forzatura istituzionale di estrema gravità, che comprime il dibattito parlamentare e impedisce un confronto pieno e approfondito su un provvedimento destinato a incidere direttamente sulla tutela della fauna selvatica, della biodiversità e degli ecosistemi, principi oggi riconosciuti tra i valori fondamentali della Costituzione, ma anche sulla vita di tutti i cittadini. Una riforma tanto controversa avrebbe richiesto il massimo livello di confronto e partecipazione. Al contrario, la maggioranza sceglie di accelerarne l’iter sottraendo spazio alla discussione degli emendamenti e al necessario approfondimento delle numerose criticità evidenziate nel corso dei lavori parlamentari.

La decisione di trasferire il provvedimento in Aula a prescindere dalla conclusione dell’esame in Commissione è una scelta dettata esclusivamente da ragioni politiche ed elettorali, finalizzata a soddisfare le richieste di una ristretta minoranza di interesse, ignorando le preoccupazioni espresse da una parte ampia e qualificata della società italiana e dalle stesse istituzioni europee. Ancora una volta la fauna selvatica viene ridotta a strumento di consenso politico. Animali che la legge riconosce come patrimonio indisponibile dello Stato e la cui tutela risponde a un interesse pubblico primario vengono trattati come merce di scambio, sacrificando la conservazione della natura, la legalità e gli impegni assunti dall’Italia a livello europeo e internazionale.

Le associazioni chiedono che il Parlamento possa esercitare pienamente le proprie prerogative, garantendo un esame completo degli emendamenti e un confronto trasparente su una riforma che rischia di rappresentare uno dei più gravi arretramenti nella tutela della fauna selvatica degli ultimi decenni. La biodiversità non può essere compressa da esigenze di propaganda né sacrificata a logiche elettorali. La tutela della fauna selvatica appartiene all’interesse generale del Paese e merita un dibattito serio, approfondito e rispettoso delle regole democratiche”.