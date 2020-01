Ammonta a 15 morti e 49 feriti il bilancio della stagione della caccia che si chiuderà domani, giovedì 30 gennaio. A fornire i dati è Wwf Italia. Le 323 guardie dell’associazione hanno rilevato negli ultimi cinque mesi 645 violazioni, 170 delle quali di tipo penale con relativa segnalazione alle Autorità competenti. Segnalazioni che hanno portato a 178 sequestri, a sanzioni pari a 172.500 euro e al recupero di 705 animali.

Tra gli animali uccisi molti appartengono anche a specie rare e protette: il capovaccaio, l’ibis eremita, l’aquila di Bonelli, il lanario. Una vera e propria mattanza a cui si aggiungono gli enormi traffici di uccelli da richiamo. A emergere è un quadro nazionale a dir poco allarmante, con una gravissima carenza di vigilanza e con buona parte delle regioni italiane che continuano a violare, in maniera sistematica, le leggi italiane e i principi europei e internazionali sulla tutela della fauna selvatica e l’attività venatoria. E non finisce qui, perché in alcune regioni del Paese la caccia proseguirà fino al prossimo 10 febbraio.

“Non ci stancheremo mai di ricordare l’impatto di una sola giornata venatoria sulla fauna selvatica”, dichiara il vice presidente del Wwf Italia, Dante Caserta. “Migliaia di animali uccisi in poche ore, a causa di calendari venatori eccessivamente permissivi, cui si aggiungono un numero imprecisato di animali uccisi illegalmente, compresi molti appartenenti a specie rare e protette. A questo si aggiunga il disturbo arrecato a tutti gli animali, il grave inquinamento da piombo, che avvelena in modo silenzioso ma inesorabile umani, ambiente e animali (e per il quale il WWF sostiene che la caccia “uccide due volte”) i danni e il disturbo causati alle proprietà private dove i soli cacciatori possono entrare armati senza il consenso dei proprietari e infine gli incidenti di caccia, con decine di vittime ogni stagione venatoria”.