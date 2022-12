“By Nature” di Rockwool

Un film dal forte impatto emotivo che in un breve susseguirsi di scene riesce a trasmettere un messaggio semplice, ma non così scontato: il materiale contenuto nelle pareti, anche se non si vede, è importante.

Pareti. Ciò che c’è dentro conta è infatti il titolo del cortometraggio, cuore della campagna, che mette in evidenza il ruolo “silenzioso” che la lana di roccia svolge all’interno degli edifici grazie alle sue molteplici proprietà, proteggendo gli abitanti e realizzando ambienti sani e confortevoli. Protagonista della storia è una donna, la cui vita viene ripercorsa a ritroso attraverso sei momenti salienti.

In ognuna delle scene rappresentate compare di volta in volta sullo sfondo una parete con il richiamo a una delle diverse proprietà della lana di roccia, un materiale circolare, traspirante, resistente all’umidità, fonoassorbente, durevole e resiliente al fuoco. Tutte queste proprietà contribuiscono a creare “per natura” edifici efficienti e ambienti sani per le persone e per il pianeta.

Non tutti i materiali sono realizzati allo stesso modo e se si vuole costruire in modo consapevole guardando al futuro, occorre scegliere con attenzione i prodotti da utilizzare, valutandone anche la sostenibilità, la circolarità e la sicurezza. Scegliere la lana di roccia ROCKWOOL significa puntare alla qualità di un materiale di origine naturale, agendo nello stesso tempo in modo responsabile nei confronti dell’ambiente, della sicurezza, della salute e del benessere collettivo. Dal momento che la lana di roccia ROCKWOOL può essere riciclata completamente e all’infinito producendo nuova lana di roccia, la sua circolarità è fondamentale. Il nuovo posizionamento del brand, lanciato in concomitanza con la COP27, ha l’obiettivo di aiutare i progettisti a fare scelte consapevoli e a costruire in modo responsabile con uno sguardo al futuro.

Guarda il video By Nature e approfondisci sul sito di Rockwool