Cotton fioc, buste, mozziconi di sigaretta, tappi e reti. Sono solo alcuni dei tanti rifiuti che si trovano sempre più spesso sulle spiagge, per non parlare di quelli che si trovano in mare insieme alle microplastiche. Rifiuti di ogni forma, genere, dimensione e colore, frutto della cattiva gestione a monte e dell’abbandono consapevole, che continuano a invadere anche il Mediterraneo e i lidi italiani. Eppure ogni persona può contribuire alla riduzione di questo fenomeno, che minaccia l’intero ecosistema marino e la sua biodiversità, attraverso un comportamento più virtuoso. A partire da una crescente e attenta raccolta differenziata.

Un messaggio che Legambiente e Corepla – il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica – lanciano soprattutto alle giovani generazioni attraverso il progetto “Se butti male… Finisce in mare!”, destinato alle scuole primarie e secondarie siciliane. L’obiettivo è quello di approfondire il problema dei rifiuti che finiscono in acqua e sulle spiagge, capire insieme come si possa contribuire con le proprie scelte a prevenire il problema del beach litter, imparando a differenziare di più e meglio i rifiuti.

Ad oggi si sono iscritti al progetto 14 istituti dislocati nelle città di Palermo, Catania, Taormina (Me), Agrigento, Bagheria (Pa), Modica, Donnalucata (frazione di Scicli, provincia di Ragusa), Catalabiano. In totale 43 le classi, che verranno seguite dagli educatori dei circoli costieri. Tutte le classi avranno a disposizione una guida per approfondire il tema del marine litter, delle microplastiche e dei rifiuti in mare e spiaggia, riceveranno inoltre un diario per l’attività di monitoraggio scientifico.

Suddivisa in dieci capitoli, la guida spiega perché i rifiuti plastici finiscono in mare, quali problemi generano agli ecosistemi marini, cosa possiamo fare noi attraverso esperimenti e laboratori. I ragazzi delle scuole saranno anche coinvolti in attività di “children science”, partecipando al monitoraggio beach litter sulla quantità e la tipologia di rifiuti presenti in spiaggia.

“Legambiente – spiega il direttore generale, Stefano Ciafani – da anni studia il fenomeno del marine litter, anche grazie a un’esperienza diffusa di monitoraggi scientifici praticata in tutto il Paese da volontari e cittadini, considerata da più fonti istituzionali internazionali come una delle esperienze più avanzate al mondo della citizen science. Un’esperienza che vogliamo far conoscere anche alle scuole e ai ragazzi per far toccare con mano il problema, ma anche per evidenziare le soluzioni che passano anche dalla prevenzione dei rifiuti, dalla raccolta differenziata e dal riciclo. Il marine litter è un problema globale e grave che necessita di azioni a tutti i livelli, non per ultimo quello dell’educazione ambientale”.

