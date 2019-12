La 258a edizione è in edicola. Tra tradizione e nuove sensibilità la pubblicazione, dichiarata dall’Unesco “Memoria del Mondo” è come sempre ricca di consigli per vivere in armonia con il ritmo delle stagioni

Atteso, amato, ricco di novità, l’Almanacco Barbanera 2020 è in tutte le edicole d’Italia. Intramontabile incontro di tradizione e nuove sensibilità, irrinunciabile evergreen, l’edizione giunge al 258° anno con tante preziose pagine di buon vivere a cui affidarsi nel tempo che verrà. Per uno stile di vita in armonia con il ritmo delle stagioni, il crescere e il calare della Luna, il respiro di cielo e terra. Pronto a farsi sfogliare – da tenere quindi sempre a portata di mano – l’Almanacco è amico fidato nello scorrere dei giorni, scrigno di consigli, suggerimenti, saper fare, spunti per ogni occasione e per tutte le età. Con le buone pratiche che sanno di saggezza e scelte sostenibili, in casa, nell’orto, nel giardino, per la famiglia e nel tempo libero. Saggezza distillata, dichiarata dall’Unesco “Memoria del Mondo”.

Giunto alla sua 258ª edizione, l’Almanacco Barbanera, classico del buon vivere, entra dal 1762 nelle case degli italiani portando con sé saggezze e saperi di una tradizione che l’Unesco ha dichiarato Patrimonio dell’Umanità. Un prestigioso riconoscimento che per nulla però ha cambiato le sue pagine. Dove come sempre scorre il piacevole racconto dell’anno, utile e pratico, guida preziosa per il tempo che verrà.

Il nuovo Almanacco 2020 è già in edicola in una veste grafica al passo con i tempi, ricco di rubriche scandite dai cicli del tempo e della Luna, pronto a cogliere le buone energie di cielo e terra. Con il consiglio giusto al momento giusto, con i piccoli segreti, il saper fare, i proverbi, il Sole, la Luna, la semplice efficacia di giornate vissute seguendo il ritmo delle stagioni.

Per uno stile di vita sostenibile, consapevole, in armonia con la tradizione che incontra l’attualità. In compagnia dell’amica Luna tanti consigli per il benessere, il tempo libero, la casa, la buona cucina, l’orto e il giardino. Prendendosi cura di se stessi, di chi si ama e del Pianeta, con un approccio “sostenibile” che attraversa mesi e quotidianità.

Per i giorni della festa e quelli del lavoro, per tutte le età e i tempi, per riscoprire la semplice bellezza di un tramonto, per sentirsi in armonia con la natura, ritrovare la meraviglia di un seme che germoglia, il gusto antico di un frutto di stagione. E riscoprire il piacere di rallentare un po’, con la Luna amica pronta a darci una mano nell’orto, o magari in cucina. Viaggiatori consapevoli di un mondo contemporaneo che sfoglia

ogni giorno le pagine e i saperi della tradizione.