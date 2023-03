Buona la prima per K.EY

Grande successo per la prima edizione autonoma di K.EY, l’evento di Italian Exhibition Group sulla transizione energetica, punto di riferimento in Italia, Africa e bacino del Mediterraneo. Raddoppiati espositori e presenze totali, più che raddoppiate quelle estere

Il debutto di K.EY – The Energy Transition Expo ha superato le attese. L’evento di IEG alla Fiera di Rimini, dal 22 al 24 marzo, ha raccolto numerosissime adesioni a livello nazionale, europeo ed extraeuropeo, confermando come in questo settore il made in Italy sia all’avanguardia e come il Paese sia fortemente attrattivo per i produttori esteri.

Lo dicono i numeri: raddoppiate le presenze totali (più che raddoppiate quelle estere), oltre 600 brand, di cui circa il 28% estero, e più di 300 buyers stranieri, grazie al supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di ICE Agenzia, con oltre 23 Associazioni internazionali. Raddoppiata anche la superficie espositiva, con 12 padiglioni e 6 aree espositive tematiche.

K.EY ha ospitato tre giorni di scambi commerciali e di confronto, confermando il ruolo di IEG di community catalyst per il mondo della transizione energetica.

Nel palinsesto internazionale, il K.EY ENERGY SUMMIT promosso da ANEV, Elettricità Futura, ITALIA SOLARE, Consorzio Italiano Biogas, Federidroelettrica, ANIE Rinnovabili, Assoidroelettrica e Coordinamento FREE per sottoporre al Governo proposte organiche e coordinate per lo sviluppo delle rinnovabili in Italia, con la disponibilità del Viceministro del MASE Vannia Gava. Fra le novità, il 1° Rapporto sulla geografia produttiva delle rinnovabili in Italia, promosso e realizzato da Fondazione Symbola e Italian Exhibition Group, in collaborazione con le principali Associazioni di categoria.

In contemporanea con K.EY si sono svolte la terza edizione di ForumTech, evento di formazione e informazione di ITALIA SOLARE, e DPE The European Exhibition of Electrical power System, la manifestazione europea dedicata all’ecosistema della generazione, distribuzione, sicurezza ed automazione elettrica.

K.EY tornerà a Rimini dal 28 febbraio al 1 marzo 2024. Per il mondo della sostenibilità, prossimi appuntamenti IEG a CDEPE (Chengdu, Cina, 30 marzo-1 aprile), Ecomondo Mexico (Guadalajara, Messico, 26 aprile-28 aprile) e con Ecomondo, dal 7 al 10 novembre, alla Fiera di Rimini.

Tutte le informazioni su https://www.keyenergy.it/