Bringing to Light-Scienziate per il Clima: al via l'edizione 2024

L'iniziativa, alla sua terza edizione e rivolta alle professioniste del settore ambientale, viene organizzata per celebrare la Giornata Internazionale delle Donne e Ragazze nella Scienza 2024. C'è tempo fino al 31 dicembre per presentare il proprio progetto

Redazione La Nuova Ecologia