Spiragli di luce per i popoli autoctoni del Brasile

Per Lula non sarà facile risolvere i problemi ereditati da Bolsonaro. Su tutti, l’emergenza ambientale causata dalla deforestazione in Amazzonia e le condizioni degli indigeni, che reclamano i loro diritti. Ma le prime scelte fanno ben sperare