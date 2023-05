Brasile, Lula: “Sì a estrazione petrolifera al largo dell’Amazzonia”

L’istituto Ibama ha già negato le licenze alla compagnia Petrobras per mancanza di garanzie per la fauna in caso di incidenti. Secondo il Presidente non si rischiano danni ambientali perché il tratto interessato dal progetto è lontano dalla foce del Rio delle Amazzoni

Il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, si è dimostrato propenso ad accettare l’esplorazione petrolifera a largo dell’Amazzonia, di fronte le coste dello Stato di Amapá (estremo nord del Paese) nei pressi della foce del fiume Rio delle Amazzoni, aggiungendo, come riporta Globo.com: “Se questo provocasse danni all’Amazzonia di certo non lo faremmo”.

Lunedì 22 maggio, prima di tornare in Brasile da Hiroshima, in Giappone, dove si trovava per il G7, Lula ha dichiarato ai giornalisti di “trovare difficile” che l’esplorazione sottomarina possa provocare un impatto sull’ambiente amazzonico poiché, secondo lui, il punto di esplorazione sarebbe “a 530 km di distanza dalla foce del fiume”. La questione ha comunque innescato una crisi tra il ministero delle Miniere e dell’Energia e quello dell’Ambiente, guidato dall’ex attivista Marina Silva.

Nei giorni scorsi, l’Istituto brasiliano per l’ambiente e le risorse naturali rinnovabili (Ibama) aveva già negato alla Compagnia petrolifera Petrobras l’autorizzazione a perforare un pozzo situato a 160 km dalla costa dello Stato amazzonico. Petrobras ha annunciato un ricorso contro la decisione dell’Ibama: secondo la compagnia petrolifera statale infatti è importante verificare l’esistenza di riserve nei pozzi di questa “nuova frontiera” come potenziali risorse per “garantire la domanda” dell’intero Paese. Da parte sua, il ministero delle Miniere e dell’Energia ha stabilito che le attrezzature installate rimangano sul posto, scontrandosi con la posizione di Marina Silva e il ministero dell’Ambiente, che ha invece espresso “preoccupazione” per i possibili rischi ambientali.

Il documento tecnico dell’Ibama aveva dimostrato che il piano di Petrobras per l’area non presenta garanzie per la sicurezza della fauna in caso di possibili incidenti con fuoriuscita di petrolio. Un altro punto critico evidenziato riguarda le previsioni di impatto dell’attività estrattiva su tre terre indigene di Oiapoque. La zona marittima oggetto di contesa, che comprende la foce del Rio delle Amazzoni, si estende per 2.200 km di lunghezza. Il tratto è considerato da Petrobras l’ultima potenziale frontiera dell’esplorazione petrolifera del Paese, motivo per cui è chiamato anche il “nuovo pre-sale”.

“Non vogliamo trasformare l’Amazzonia in un santuario – ha commentato Lula – Dobbiamo sfruttare la ricchezza della biodiversità e creare posti di lavoro ‘puliti’, affinché l’Amazzonia e il pianeta possano sopravvivere”. In sede internazionale il presidente ha assicurato che il Brasile manterrà il suo impegno per la deforestazione zero in Amazzonia entro il 2030, sottolineando che il suo Paese sta attraversando una “profonda transizione energetica”, avendo quindi “autorità morale e politica” per discutere di questioni ambientali. Non appena sarà rientrato in Brasile, il presidente prevede di svolgere una riunione con i ministri Silveira e Silva per cercare di dirimere le divergenze. Intanto però il leader del governo al Congresso, il senatore Randolfe Rodrigues (AP), ha annunciato la sua uscita dal partito Rede Sustentabilidade, fondato dall’attuale Ministro dell’Ambiente, Marina Silva. La disputa sulle esplorazioni petrolifere in Amapá è indicata come uno dei fattori dell’allontanamento.