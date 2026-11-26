Nel Paese si punta sulla modificazione genetica delle piante per arginare l’aumento delle attività fitosanitarie. È la strada giusta?

Il 23 ottobre l’associazione brasiliana Ibá (Indústria Brasileira de Árvores), che rappresenta le imprese della filiera delle piantagioni arboree e delle industrie collegate, ha pubblicato i risultati di un confronto internazionale sulle biotecnologie applicate alle piantagioni forestali, segnalando un preoccupante aumento delle avversità fitosanitarie. Secondo i dati dell’IPef (Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais), istituto brasiliano di ricerca forestale, la quota delle superfici monitorate di eucalipto colpite da organismi nocivi è passata da una media annua del 14% al 32%, raggiungendo addirittura una punta del 76% nel 2025.

Per fronteggiare il problema, il Brasile sta investendo anche nelle biotecnologie. Sono già stati autorizzati undici eventi di modificazione genetica dell’eucalipto e, nel 2026, anche un eucalipto ottenuto mediante editing genetico, una tecnica che consente di modificare il Dna senza necessariamente introdurre geni provenienti da altre specie. Queste piante non sono però ancora coltivate su scala commerciale.

La vicenda brasiliana suggerisce una riflessione più ampia. Le piantagioni monospecifiche, soprattutto se realizzate su vaste superfici, possono favorire la diffusione di organismi nocivi specializzati, esponendo gli imprenditori a rischi produttivi crescenti. Il miglioramento genetico, anche attraverso le biotecnologie, rappresenta una possibile risposta, ma è davvero l’unica strada percorribile?

Un’altra opportunità potrebbe essere rappresentata dalle piantagioni miste e, in particolare, da quelle policicliche, nelle quali specie con differenti ritmi di accrescimento e cicli produttivi di durata diversa, convivono nella stessa superficie. La diversità può ostacolare la diffusione di alcune avversità, mentre la produzione di assortimenti legnosi differenti, ottenuti in momenti diversi, permette di distribuire nel tempo i ricavi e di ridurre la dipendenza da un unico mercato.

Le due strategie non sono affatto in contrapposizione. Il miglioramento genetico può contribuire ad aumentare la resistenza delle singole specie, mentre la diversificazione delle piantagioni può ridurre la vulnerabilità complessiva del sistema produttivo. Le due soluzioni possono quindi essere adottate contemporaneamente, combinando materiale vivaistico geneticamente migliorato con modelli di impianto misti e policiclici, naturalmente dopo le necessarie valutazioni ambientali e nel rispetto delle normative e degli standard di certificazione.

Per l’Italia, dove resta ancora da sviluppare un programma nazionale organico per espandere le piantagioni produttive fuori foresta, l’esperienza brasiliana rappresenta un’occasione per riflettere. Non si tratta soltanto di decidere quanto legno produrre, ma anche di scegliere come produrlo, costruendo fin dall’inizio piantagioni capaci di conciliare produttività, resilienza ecologica e riduzione del rischio imprenditoriale.

Paolo Mori è membro del comitato scientifico Legambiente e direttore di Sherwood – Foreste ed Alberi Oggi