Territorio

Bolzano, stop a eventi sportivi motoristici nelle aree protette

Redazione
di Redazione
0
0
Montagna
Credit foto: Maicol Galante VDA

Attuata una misura della Strategia di sostenibilità e del Piano Clima. La regolamentazione riguarda gli eventi sportivi in strade situate in aree protette e in zone al di sopra dei 1.600 metri senza limitare il traffico privato

La Provincia di Bolzano dice stop alle manifestazioni sportive motoristiche nelle aree protette. La regolamentazione approvata dalla giunta riguarda le strade situate in aree protette e in zone al di sopra dei 1.600 metri sul livello del mare ed interessa esclusivamente gli eventi sportivi motoristici organizzati e non limita il traffico privato.
La delibera attua una misura della “Strategia di sostenibilità Alto Adige 2030” e del “Piano Clima Alto Adige 2040”. Entrambi i documenti strategici prevedono una maggiore tutela delle aree naturali e montane sensibili, la riduzione dell’impatto ambientale e la garanzia sostenibile della qualità della vita della popolazione.
“Siamo consapevoli che questa regolamentazione da sola non risolve le sfide sulle strade dei passi. L’elevato volume di traffico e la guida spericolata diffusa in quei tratti richiedono misure aggiuntive e mirate, alle quali stiamo già lavorando”, commenta il presidente della Provincia, Arno Kompatscher.
La regolamentazione non riguarda solo gli eventi sportivi motoristici a carattere agonistico, ma tutti gli eventi sportivi motoristici organizzati a scopo di intrattenimento, indipendentemente dal tipo di veicolo utilizzato, che si tratti di auto, moto o trattori, e dal rispettivo sistema di propulsione.

Per approfondire Quali sono le aree protette in Italia?

Summary
Bolzano, stop a eventi sportivi motoristici nelle aree protette
Article Name
Bolzano, stop a eventi sportivi motoristici nelle aree protette
Description
Attuata una misura della Strategia di sostenibilità e del Piano Clima. La regolamentazione riguarda gli eventi sportivi in strade situate in aree protette e in zone al di sopra dei 1.600 metri senza limitare il traffico privato
Author
Publisher Name
La Nuova Ecologia
Publisher Logo
Cover Figli della nube Cernobyl 2026
Abbonati a Nuova Ecologia
Ricevi in omaggio l'eBook "Figli della nube"
A 40 anni dall’incidente di Cernobyl una selezione di articoli, inchieste, reportage, vignette e illustrazioni pubblicati su Nuova Ecologia dal 1986 al 2026. Con le firme di giornalisti, scienziati e attivisti sull’evento che ha segnato la storia dell’ambientalismo
ABBONATI
Iscriviti alla newsletter di Nuova Ecologia
Ricevi in omaggio l'annuario 2025: Un anno di ambiente in cento notizie
A segnare gli ultimi dodici mesi è Trump, paladino del negazionismo climatico. Non fanno quasi più clamore, invece, i record negativi su caldo, eventi estremi, fusione dei ghiacciai e incendi. Oltre la cronaca c’è però l’inarrestabile crescita delle rinnovabili. Ci salverà il mercato?
Iscriviti alla newsletter

Iscriviti ora a

per ricevere le newsletter

ISCRIVITI

Articoli correlati

SEGUICI SUI SOCIAL

GLI ULTIMI ARTICOLI

Gli ultimi articoli

Vedi altri articoli