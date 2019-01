In uno dei suoi primi atti in carica, ha svuotato il Funai (Fondazione nazionale degli indigeni) di quella che era stata una delle sue principali funzioni negli ultimi trent’anni, destinandola al ministero dell’Agricoltura: l’identificazione, la delimitazione e la protezione delle terre indigene in Brasile. In pratica, le demarcazioni passano ora nelle mani dei contadini e dei proprietari terrieri, che si oppongono – com’è naturale – agli interessi degli indigeni in diversi stati. Affida la gestione dei confini al ministero dell’Agricoltura, retto da una ministra vicina alla lobby degli agricoltori. Il Funai era nato nel 1967 in sostituzione del Servizio di protezione indigeni, che risaliva al 1910. Ora è nelle mani del Ministero per i diritti umani, guidato dal pastore evangelico superconservatore Damares Alves.

Con questa mossa, muta radicalmente anche la politica di identificazione e demarcazione delle terre dei quilombos, i discendenti degli schiavi. Anche questa attività passerà infatti dall’Istituto nazionale di colonizzazione e riforma agraria all’Agricoltura.

Il Brasile è la casa della più grande foresta pluviale del mondo, la cui conservazione è necessaria per evitare la concentrazione di eccessivo diossido di carbonio nell’atmosfera, fattore considerato scatenante per il global warming. I partecipanti all’ultimo summit sul clima delle Nazioni Unite, la Cop24, in Polonia, hanno paventato il rischio che sotto la leadership di Bolsonaro il Brasile possa trasformarsi in un “bandito climatico”. Già l’anno scorso la deforestazione nel paese ha raggiunto il livello più alto nell’ultimo decennio, anche a causa dell’attività illegale delle imprese che abbattono alberi per produrre legname e spazio disponibile per le coltivazioni.

Apertamente ispirato dal presidente americano Trump, Bolsonaro ha fatto capire che vorrebbe seguire le orme di quest’ultimo e ritirarsi dagli accordi di Parigi sul clima, ratificati nel 2015 da decine di paesi di tutto il mondo.