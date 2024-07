Bologna Città30, dopo 6 mesi -38% di incidenti gravi

In calo incidenti, feriti e decessi. I dati parlano chiaro: traffico e inquinamento in flessione, boom del bike sharing, si consolida il trasporto pubblico

Calano gli incidenti stradali (di quasi l’11%) e i feriti (di oltre il 10%), con miglioramenti ancora più consistenti sulle strade radiali (che sfiorano rispettivamente il -18% e il -28%). Diminuiscono fortemente (circa -38%) gli incidenti più gravi, classificati dal 118 con “codice rosso”. Si riducono i decessi (il 33% in meno), toccando il minimo storico dal 2013 a oggi negli anni normali e tornando ai livelli del periodo Covid a mobilità limitata. Si registra un calo del traffico veicolare (-3%) e si abbassa l’inquinamento più legato al traffico urbano (-23%), un vero e proprio boom nell’utilizzo del bike sharing (+92%) mentre aumentano in modo significativo gli spostamenti in bicicletta (+12%) e si consolidano quelli coi mezzi pubblici.

Sono questi in estrema sintesi i principali indicatori, diretti e di contesto, dei primi sei mesi di Bologna Città 30, che si pone come obiettivi principali proprio il miglioramento della sicurezza stradale e l’aumento della mobilità sostenibile. Il confronto è tra il 2024 e la media dei corrispondenti periodi del 2022 e 2023.

A renderli noti è il Comune di Bologna, a 6 mesi dall’implementazione della controversa misura del limite di 30 chilometri orari per le automobili in città. Secondo Simone Nuglio, Coordinatore Ufficio nazionale mobilità di Legambiente: “I dati confermano, inequivocabilmente, che la formula della Città30 può garantire risultati positivi, immediati e ben tangibili. Una riduzione del -38% di incidenti gravi, -33% dei decessi e un significativo taglio delle emissioni inquinanti, pari a -23%. Un bilancio che conferma come le politiche di mobilità complesse e trasversali, come Città30, seppur divisive tra l’opinione pubblica e a volte controintuitive (andare più piano permette di arrivare prima), possano in realtà produrre un miglioramento sostanziale nella vita dei cittadini, caratterizzato da maggior sicurezza in strada, buona qualità dell’aria e ridistribuzione dello spazio, incentivo all’uso del TPL e, in generale, una maggiore qualità della vita”.

Così, accanto a città europee come Parigi, Bruxelles e Oslo, da tempo città Trenta, anche Bologna coglie i primi frutti, ponendo le basi per un profondo cambiamento destinato a rendere la città più a misura di cittadini.

Inoltre, i dati registrati dal Comune del capoluogo emiliano smentiscono ulteriormente le fake news circolate qualche giorno fa in merito al fatto che il limite a 30km/h generi un aumento delle emissioni inquinanti. Infatti, oltre a quanto riporta Bologna, lo stesso autore dello studio oggetto di cronaca, Carlo Ratti, urbanista ricercatore presso il MIT di Boston ha smentito le notizie sostenendo che “…l’aumento delle emissioni è insignificante e, peraltro, le emissioni, man mano che si riduce l’uso delle automobili, scenderanno. E i tempi di percorrenza sono praticamente costanti. Le code non esistono.” È infatti dimostrato dalle esperienze nordeuropee che con città30 l’uso dell’auto privata si riduce notevolmente.

1 of 3

Migliora la qualità dell’aria a Bologna

L’implementazione della Città 30 si inserisce in un contesto ambientale che registra nel 2024 una significativa riduzione del livello di NO 2 (biossido di azoto) nella centralina ARPAE di Porta San Felice: il valore medio orario di 32,91 µg/m3 registrato nel periodo 1 gennaio – 14 luglio 2024, infatti, è in calo del 23,1% rispetto alla media degli stessi periodi 2022-2023 (42,82 µg/m3). In termini assoluti è il dato più basso degli ultimi 8 anni. In termini percentuali è il calo sia annuale che biennale più marcato dal 2017 a oggi (con la sola eccezione del 2020, anno però influenzato dal Covid).

L’inquinante preso in considerazione è il biossido di azoto, perché è tipicamente il “marcatore” dei processi di combustione locali: infatti, a differenza delle polveri sottili, che si caratterizzano per una maggiore varietà di origine e tendenza a diffondersi, l’NO 2 invece ha come fonte primaria le emissioni dei veicoli a motore endotermico e del riscaldamento e resta più concentrato in prossimità delle principali sorgenti di emissione, in particolare le strade ad intenso traffico e il centro abitato.