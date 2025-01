Bologna a 30 km/h, un anno di mobilità più giusta

Un anno fa il capoluogo emiliano è diventato la prima grande città in Italia ad adottare questo limiti di velocità. Per l’esperto di Legambiente “andare a 30km/h non fa perdere la vita e nemmeno il lavoro” come qualcuno evocava un anno fa

Simone Nuglio è il Coordinatore dell’ufficio nazionale mobilità di Legambiente

L’esperienza di Bologna Città30 è fatta di numeri. I numeri che hanno spinto l’amministrazione comunale a adottare convintamente una misura che mette al centro la sicurezza dei cittadini e la vivibilità. Numeri che ci ricordano come a 30km/h la probabilità che un impatto sia mortale si riduce di oltre il 90%. Numeri, come la riduzione del 49% dei morti su strada registrata in dodici mesi. Numeri come lo zero: zero pedoni deceduti in un anno di Città30. Zero. Perché nel nostro Paese, nelle nostre città, attraversare la strada può essere un’azione pericolosa, addirittura fatale. Lo è stato per ben 475 persone che nel 2024 hanno perso la vita camminando in strada o attraversando sulle strisce pedonali. Numeri che ci dicono come il limite diffuso a 30km/h non abbia minimamente inciso sui tempi di percorrenza in ambito urbano; come guidare l’auto 30km/h non abbia impedito il normale svolgimento delle attività commerciali o dei servizi fondamentali. Andare a 30km/h non fa perdere la vita e nemmeno il lavoro, come qualcuno evocava un anno fa. Numeri che dimostrano come anche a Bologna si possa ambire, anzi, pretendere una città più sicura e vivibile. Dove lo spazio urbano può trasformarsi, avviando un processo in cui le esigenze delle auto private non siano più i soli parametri sui quali calibrare le politiche locali di mobilità.

Numeri, come le 3000 firme raccolte per un referendum contro Bologna Città30. Un’inspiegabile iniziativa contro l’evidenza degli ottimi risultati ottenuti. Un referendum contro il cambiamento. Un referendum che non ha avuto fortuna, perché i cittadini hanno compreso il valore della trasformazione, che viaggia anche a 30km/h. Bologna Città30 potrebbe infatti essere l’inizio di una trasformazione; non soltanto del modo di stare in strada, delle gerarchie tra le auto e altri utenti, ma soprattutto una trasformazione della percezione stessa dello spazio urbano, a vantaggio di uno spazio collettivo e sicuro, non più semplice infrastruttura organizzata in funzione delle automobili e del paradigma di mobilità che ci hanno imposto e che ancora oggi contribuisce a rendere le città spazi insicuri e insalubri. Un cambiamento radicale della convivenza in strada, dove i pedoni la smettano di ringraziare chi gli permette di attraversare incolumi le strisce e dove chi è alla guida smetta di pensare che la strada sia suo spazio esclusivo. L’Amministrazione di Bologna, in questa occasione, ha certamente saputo ben comprendere quella che Henri Lefebvre nel suo “Diritto alla città” definisce come condizione di necessità e urgenza, ovvero la necessità di garantire un reale diritto alla mobilità insieme all’urgenza di fermare le vittime sulla strada.

C’è qualcos’altro che Bologna, Olbia e Treviso ci raccontano: le politiche urbane di mobilità sono relativamente economiche e di grande efficacia, in grado di garantire risultati nel breve periodo, se non addirittura immediati. Quelle come la Città30 sono fondamentali per contribuire non solo alla riduzione delle vittime della strada ma, col tempo, anche al taglio delle emissioni inquinanti e climalteranti. Sono politiche che non hanno colore politico, come dimostrano le esperienze dei capoluoghi italiani, ma che richiedono una visione e una buona dose di risolutezza per essere portate avanti, anche contro l’iniziale opposizione dei cittadini. E a proposito di numeri: le nostre città hanno solo cinque anni per farsi trovare pronte alle scadenze del 2030, come i nuovi limiti di esposizione agli inquinanti atmosferici previsti nella prossima direttiva sulla qualità dell’aria. Cinque anni per rispettare l’obiettivo del Piano Nazionale per la sicurezza stradale che prevede il taglio del 50% delle morti in strada. Numeri che, purtroppo, non sono stati presi in considerazione nel recente processo legislativo che ha modificato il Codice della Strada: un provvedimento con il quale non si creano le condizioni affinché le città si trasformino e la mobilità cambi, ma si preferisce invece puntare tutto su un’azione repressiva e punitiva che, anche in passato, ha dimostrato di essere scarsamente efficace. Il reato di omicidio stradale, introdotto nel 2016, non ha contribuito a far calare gli incidenti gravi e scoraggiare la guida sconsiderata, come potranno riuscirci gli inasprimenti voluti dal Governo? È necessario che le città possano intraprendere percorsi come quello di Bologna, Olbia e Treviso, affinché il modo di muoversi cambi veramente, perlomeno negli spazi urbani. Ma Bologna Città30 non è soltanto una storia di numeri, ma anche di persone. Tante, tantissime persone e associazioni, che in questo anno si sono battute e hanno sostenuto l’idea che le città possono cambiare, radicalmente. Anche in Italia.