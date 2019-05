L’8 dicembre a Roma alle 11,30 ci sarà una raccolta speciale di plastica e rifiuti sulle sponde del Tevere. L’iniziativa si chiama #BlueKayak Christmas, è supportata da Marevivo, che metterà a disposizione dei volontari la sua sede galleggiante, dalla Federazione italiana Canoa e Kayak e la Fondazione UniVerde.

All’evento parteciperanno il Generale Claudio Vincelli, Comandante della Divisione Unità Specializzate dell’Arma dei Carabinieri, il Generale Antonio Ricciardi, Comandante dei Carabinieri Forestali, l’Ammiraglio Giovanni Pettorino, Comandante generale della Guardia Costiera Italiana, il Contrammiraglio Fabio Agostini, Capo dell’Ufficio pubblica informazione e comunicazione della Marina Militare. La madrina dell’iniziativa sarà Licia Colò.

“La Divisione Canoa e Kayak di Marevivo – dichiara Rosalba Giugni – invita tutti i canoisti, professionisti e non, a partecipare al “#BlueKayak Christmas” per liberare fiumi, laghi e coste da plastica e rifiuti. A tutti i cittadini chiediamo di scegliere un regalo sostenibile per Natale in difesa del mare. Eliminiamo l’eccessiva plastica e i numerosi ed inutili imballaggi che creano ulteriori danni all’ecosistema”.

Fiducioso per il buon esito dell’iniziativa anche Luciano Buonfiglio, presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak. “Siamo orgogliosi di partecipare a questo progetto. Tutti i 15.000 tesserati della nostra Federazione si sono appassionati. Grazie al #BlueKayak stiamo contribuendo a sensibilizzare i nostri giovani sul problema dell’inquinamento da plastica”.

Per Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde, “è importante lanciare azioni ed iniziative #noplastic anche durante i mesi invernali. Con la campagna ‘Mediterraneo da remare’ abbiamo raggiunto un importante risultato quest’estate. L’appello che vogliamo lanciare in questo periodo a tutti gli italiani è di pensare ai regali natalizi nell’ottica della sostenibilita’ e del rispetto verso i nostri mari e il nostro ambiente”.

