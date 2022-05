Bivouac For Nature, l’iniziativa per dire no a nuovi impianti di risalita sulle Dolomiti

L’azione si è svolta in un luogo simbolo della crisi climatica, presso i ruderi del Rifugio Pian dei Fiacconi, distrutto da una valanga alla fine del 2020. Chiaro il messaggio nato dalla discussione, condiviso anche da Legambiente: per lo sci alpino vanno utilizzate le infrastrutture già esistenti, senza intaccare gli ultimi spazi liberi delle montagne

Freddo, neve, scarsissima visibilità non hanno fermato i partecipanti alla prima edizione del Bivouac For Nature tra fine aprile e inizio maggio in Marmolada, al cospetto del ghiacciaio che scompare. L’evento nasce dall’idea di Federico Sordini, titolare della ditta ELBEC, che realizza articoli tecnici in lana merinos in Dolomiti e che nel 2021 ha ricevuto la Bandiera Verde della Carovana delle Alpi di Legambiente.

«Volevo creare non solo un’occasione per esprimere la contrarietà agli attacchi perpetrati contro l’ambiente dolomitico», dice Sordini, «ma anche un momento di riflessione collettivo a contatto con la natura, alla ricerca di un sentimento motore di mobilizzazione per chi ama la montagna, per esigere e coltivare un rapporto meno predatorio e più simbiotico con essa».

L’iniziativa nasce in seguito al grande riscontro mediatico che avevano avuto i flash mob per dire no a nuovi impianti di risalita a servizio dell’industria dello sci, alle Cinque Torri, in Marmolada e sul Sief-Col di lana. Bivouac For Nature è stato un momento di condivisione, con la testa e con il cuore, di un’idea diversa di montagna, un’occasione per elaborare nuove progettualità, rispettose dell’ambiente. Si è svolto in un luogo simbolo della crisi climatica, presso i ruderi del Rifugio Pian dei Fiacconi, distrutto da una valanga alla fine del 2020.

Ospiti del Rifugio Capanna Ghiacciaio, a 2.700 metri di altitudine, i partecipanti hanno parlato dei progetti per nuovi impianti di risalita che interessano la Marmolada: la costruzione di un collegamento Porta Vescovo – Diga del Fedaia; di due seggiovie che permetterebbero di raggiungere Punta Rocca (Sass Bianchet) dalla Diga, passando per i ruderi del Rifugio Pian dei Fiacconi; del ripristino della seggiovia al Sass del Mul lato Veneto e della creazione di un collegamento lungo lago a dislivello zero che permetterebbe di riportare gli sciatori dagli impianti della Diga Fedaia in Trentino al Passo Fedaia in Veneto.

L’incontro ha visto l’intervento di Guido Trevisan, proprietario del Rifugio Pian dei Fiacconi, e di Fabio Tullio di Legambiente Veneto, che ha illustrato il dossier Nevediversa 2022. Ogni anno il rapporto di Legambiente Alpi aggiorna il censimento degli impianti sciistici dismessi, di quelli temporaneamente chiusi e di quelli sottoposti ad “accanimento terapeutico”: è il principale riferimento nazionale sullo stato degli impianti di risalita sulle Alpi e sugli Appennini. L’edizione 2022 del dossier si sofferma anche sulle proposte progettuali di nuovi collegamenti e infrastrutture accomunati da una caratteristica: ricadono tutti in aree della Rete Natura 2000 o protette.

Il messaggio nato dalla discussione in Marmolada, condiviso anche da Legambiente, è che esistono già molte infrastrutture per lo sci alpino: si utilizzino quelle, senza intaccare gli ultimi spazi liberi delle montagne. «Ci siamo trovati a pochi metri da ciò che resta di un ghiacciaio ormai destinato a sparire, ma ancora in grado di incantare e di infondere quella speranza necessaria per continuare a lottare per un futuro più giusto, per tutti, esseri umani e non. Per dire basta a opere insostenibili dal punto di vista ambientale, economico e sociale», racconta Fabio Tullio all’indomani del Bivouac For Nature. «Tornare a Pian dei Fiacconi dopo la valanga che ha spazzato via il rifugio è un colpo al cuore. Ma ritrovare proprio lì il suo proprietario, Guido Trevisan, passare del tempo con lui e con tutte le persone che come lui con determinazione abbracciano un modello di montagna rispettoso, responsabile, necessariamente attuale, è stata un’iniezione di fiducia. Cambiare rotta non solo è possibile ma urgente». Organizzatori e partecipanti al Bivouac For Nature anticipano che ci saranno presto altre iniziative.