Bitcoin, l’insostenibile pesantezza del mining

Dal mensile di marzo. Maglietta bianca e cappellino da baseball girato all’indietro, presidente di El Salvador dal 2019, Nayib Bukele si presenta su Twitter come “Amministratore delegato di El Salvador”. Sull’immagine del suo account compare un vulcano circondato da una grafica piena di numerini, che richiamano il film Matrix. Sopra, una scritta: “Bitcoin City”. Il presidente salvadoregno – il primo al mondo ad aver adottato, dallo scorso settembre, i Bitcoin come moneta ufficiale accanto al dollaro statunitense – annuncia così un ambizioso progetto: costruire una Bitcoin City alla base del vulcano Conchagua, da realizzare con la Volcano Bond, un’obbligazione da un miliardo di dollari che verrà emessa quest’anno. Secondo i piani di Bukele sarà l’energia geotermica del vulcano ad alimentare, oltre che la città, una massiccia estrazione, o mining, di Bitcoin. A prescindere dagli intenti – non necessariamente ambientalisti – il progetto salvadoregno mira ad affrontare una delle maggiori problematiche legate alle attività di “conio” delle criptovalute: la loro natura energivora, spesso associata a massicce emissioni di carbonio.

Attualmente il centro di ricerca Ccaf (Cambridge center for alternative finance) controlla in tempo reale il consumo totale di elettricità della rete Bitcoin, l’unica criptovaluta di cui è disponibile un monitoraggio del dispendio energetico. Secondo le stime del Ccaf, al momento di scrivere la domanda energetica della rete Bitcoin è pari a 124 terawatt ore, lo 0,56% della produzione mondiale di energia. Un consumo di poco superiore a quello di Paesi come Norvegia o Ucraina. A consumare energia sono i dispositivi impegnati nella proof of work, meccanismo di controllo utilizzato dalle maggiori criptovalute in circolazione. Per validare nuove transazioni e registrarle sul “libro maestro”, la cosiddetta blockchain, è infatti necessario verificare che le criptovalute interessate siano di proprietà della persona che intende utilizzarle. A tal fine, il sistema obbliga ogni dispositivo nella rete delle criptovalute – calcolatori molto potenti – a risolvere un identico problema crittografico. Un’attività che richiede un’elevatissima potenza di calcolo e quindi un notevole dispendio di energia. La proof of work si conclude soltanto quando il primo dei dispositivi trova una soluzione al problema e lo segnala agli altri, validando la transazione e allo stesso tempo aggiudicandosi una ricompensa in nuove criptovalute.

Nel tentativo di mitigare i consumi, Ethererum, la seconda criptovaluta più diffusa la mondo, da tempo ha annunciato l’imminente passaggio dalla proof of work alla cosiddetta proof of stake, un differente protocollo di sicurezza. Alla base di questo meccanismo c’è la selezione casuale del “validatore” di transazioni. Per potersi candidare come tale, in questo sistema, è necessario depositare una quota di Bitcoin a garanzia che non si convalidino operazioni fraudolente. La selezione avviene sulla base di fattori variabili, come l’ammontare del deposito o la longevità di quest’ultimo, mentre la ricompensa consiste in una trattenuta della transazione validata. In questa maniera non sarebbero più impegnati tutti i calcolatori della proof of work, con un ingente risparmio energetico.

Misurare l’impatto ambientale di simili attività è complesso, afferma l’Harvard Business Review in un articolo dello scorso maggio. Sebbene possa essere relativamente semplice determinare il consumo di energia dei computer che estraggono Bitcoin, non è possibile tuttavia misurarne le emissioni di carbonio senza conoscere il mix delle diverse risorse energetiche utilizzate, che possono essere generate da fonti rinnovabili tanto quanto da combustibili fossili. L’utilizzo di questi ultimi, in particolare, ha spinto alcuni grandi investitori a prendere le distanze dalle criptovalute. Esemplare è il caso di Tesla: dopo aver acquistato a febbraio 2021 Bitcoin per un valore di 1,5 miliardi di dollari, e aver annunciato di voler accettare pagamenti in valute digitali, la società ha invertito la rotta dopo soli tre mesi. Con un tweet, l’amministratore delegato Elon Musk ha dichiarato che non sarebbe stato più possibile acquistare Tesla con metodi simili dato il “rapido aumento nell’uso di combustibili fossili per l’estrazione e le transazioni di Bitcoin, in particolare il carbone, che ha emissioni peggiori di qualsiasi carburante”.

Nello stesso periodo, il divieto di mining e di effettuare transazioni in criptovalute è arrivato anche dalla Cina. Il Paese, che mira a essere carbon neutral entro il 2060, era arrivato a ospitare un numero di siti di estrazione di Bitcoin tali da coprire il 75% di tutta la potenza di calcolo della stessa rete globale: alcuni minatori migravano per diversi mesi nelle province dello Yunnan e del Sichuan, dove gran parte dell’elettricità è generata dall’idroelettrico ed è possibile approfittare della grande quantità di energia in eccesso prodotta durante la stagione delle piogge. Altri si erano invece situati in Mongolia Interna e nello Xinjiang, due regioni che fanno forte affidamento sul carbone. In base a uno studio del 2021 pubblicato su Nature, le operazioni di mining di Bitcoin avrebbero potuto generare nel 2024 circa 130 milioni di tonnellate di CO2 nella sola Cina.

La crescente fame di energia a basso costo ha nell’ultimo anno ridisegnato la geografia della criptovaluta. A oggi, secondo i dati del Ccaf, sono Paesi come Canada, Russia, Kazakistan e Stati Uniti – in particolare il Texas – ad attrarre le imprese di estrazione. Ma le infrastrutture locali non sempre riescono a far fronte a un simile dispendio energetico. Il Kazakistan – il cui mix energetico è composto solo all’1% da fonti rinnovabili – ha deciso lo scorso settembre di razionare l’energia fornita alle sedi di mining provocando una nuova migrazione degli investitori. Le ragioni sono da ricercarsi nelle gravi carenze di elettricità, causate in parte dell’afflusso di minatori di criptovalute nell’ex Paese sovietico. In Texas, invece, poche settimane fa, una forte ondata di freddo ha costretto le grandi società di estrazione a interrompere quasi del tutto le proprie attività per alleggerire il carico sulla rete elettrica nazionale, già messa a dura prova dal gelo. Altri attori statali avevano rivolto invece il proprio sguardo verso un modo di consumare che non punta alla riduzione ma a un impatto minore: l’uso di energia rinnovabile. Paesi scandinavi come Norvegia, Islanda e Svezia erano diventati luoghi popolari per gli estrattori, grazie soprattutto agli alti coefficienti di energia geotermica, idroelettrica ed eolica. Ma anche qui le miniere virtuali vivono in un equilibrio instabile: in Islanda, per esempio, da dicembre l’impresa elettrica nazionale ha interrotto le forniture energetiche alle imprese di criptomining dichiarando che “nel 2022 ci potrebbero essere poche eccedenze di energia elettrica” a loro disposizione. La strada verso un mining ecologico, dunque, sembra essere ancora lunga e accidentata.

Una blockchain italiana a servizio dell’ambiente

Fin dalla loro invenzione, le criptovalute sono state spesso affiancate ad attività di speculazione finanziaria. Ma in Italia c’è anche chi sta lavorando per usare le caratteristiche di sicurezza dei cripto-asset, come la tecnologia blockchain, per uno scopo differente: sovvenzionare progetti di rigenerazione ambientale. È il caso di Free Seas, società benefit fondata da imprenditori lombardi e trentini. Il cuore di questa startup si chiama Cfer (Coin for environmental regeneration), una moneta digitale che basa il suo valore nominale sulle attività ambientali che andrebbe a finanziare. «Inizialmente il nostro token sarà come una medaglia, un modo per dire “ho fatto la mia parte per l’ambiente” spiega Diego Albertini, ceo di Free Seas. Su una piattaforma web, i proprietari dei Cfer avranno la possibilità di proporre operazioni di rigenerazione ambientale, che verranno vagliate e in caso finanziate con l’emissione di token. In questa maniera, aziende e privati potranno partecipare a una raccolta fondi che funziona sul modello dei crowdfunding. La differenza sta nella blockchain utilizzata da Cfer come garanzia di trasparenza. La speranza per Free Seas è che i Cfer diventino asset riconosciuti, per esempio a servizio di quelle aziende che redigono bilanci di sostenibilità ambientale, o in alternativa alla stregua di “titoli” che certificano un risparmio energetico. La startup conta di iniziare a lavorare sul primo progetto di rigenerazione ambientale entro giugno e di iniziare a quotare i propri token entro la fine del 2022.