Il cambiamento può essere subito come una costrizione, oppure vissuto come una sfida e come una nuova opportunità di crescita. È con questo spirito che, nel 2014, in tempi per molti non sospetti Imi (Industria Italiana Monouso) con sede e stabilimenti nel Comune di Vitulazio in provincia di Caserta, ha deciso di giocare d’anticipo investendo in ricerca e sviluppo sulla conversione alle bioplastiche. Il risultato di quell’intuizione si chiama oggi BioTable, una nuova linea di prodotto “biobased”, vale a dire compostabili, biodegradabili, derivati da materiali vegetali rinnovabili, atossici e non inquinanti: bicchieri per acqua e caffè, piatti fondi, piani, per frutta e dessert e per la pizza. Per un Paese come l’Italia, in cui spesso l’innovazione industriale non è supportata da politiche e quadri normativi adeguati, si tratta di un vero e proprio salto nel futuro. Carmine Caputo, fondatore e amministratore unico di Imi, ci racconta come è iniziato questo percorso e dove porterà la sua azienda. «Abbiamo lanciato questa nuova linea a partire dal marzo di quest’anno – spiega – Siamo partiti con la commercializzazione nella grande distribuzione. Il prodotto è stato ben accolto e sta iniziando a essere apprezzato anche dai consumatori, nonostante la situazione ibrida che sta attraversando l’Italia».

Qual è ad oggi il peso della plastica tradizionale nel nostro Paese?

Rimane infatti ancora forte, attraversiamo un momento di incertezza dal punto di vista normativo. Nonostante ciò la nostra nuova linea BioTable ha registrato un ottimo riscontro da parte del consumatore che ne ha apprezzato anche le modalità di smaltimento: i nostri prodotti vanno smaltiti nella parte organica, preferibilmente sporchi perché così insieme ai residui vanno direttamente al compostaggio industriale e possono essere riconvertiti. Ci sono però delle fasce di consumo “resistenti” o “inevitabili”, in cui il monouso va utilizzato per forza di cose: gli ospedali e le mense. È una questione di sicurezza e di igiene. La nostra volontà è quella di proporre al consumatore un’alternativa sostenibile.

Quando avete iniziato a pensare alla conversione a un monouso ecologico?

Abbiamo iniziato a pensarci nel 2014, anno in cui la Francia aveva annunciato la messa al bando a partire dal 2020 delle stoviglie monouso. Essendo la nostra un’azienda leader nel mercato francese, ci siamo chiesti cosa avremmo commercializzato in quel Paese dal momento dell’entrata in vigore del divieto. Abbiamo iniziato pertanto a porci un nuovo obiettivo: rendere biodegradabili e compostabili le nostre stoviglie. È iniziato un articolato percorso di ricerca e di collaborazione scientifica che in questi anni ha visto coinvolto un network di attori provenienti dal mondo della ricerca, dal mondo accademico e da quello industriale. Insieme abbiamo lavorato per trovare un materiale che potesse rendere biodegradabili e compostabili i nostri prodotti attraverso lo smaltimento diretto nell’organico.

In parallelo avete iniziato a rimodulare i vostri processi di industrializzazione: in termini pratici come si è tradotta la conversione?

Abbiamo puntato sin da subito a far andare l’innovazione scientifica su cui stavamo investendo di pari passo con l’industrializzazione dei nuovi prodotti attraverso l’utilizzo degli impianti esistenti. Si è trattato di un passaggio molto complesso in quanto ciò ha implicato l’ingegnerizzazione del nuovo prodotto in funzione di macchine di cui già eravamo in possesso. Ma non solo. Ci siamo inoltre posti l’obiettivo ambizioso di garantire la massima resistenza termica di questi prodotti. All’epoca, nell’ambito delle bioplastiche, i punti di fusione erano a 40-50 gradi, noi li abbiamo portati quasi all’85% rendendo così i nostri prodotti adatti anche alle bevande calde.

Perché avete puntato sulle bioplastiche?

Siamo convinti che la risposta green che aziende come la nostra sono chiamate a dare passi attraverso l’innovazione tecnologica sulle bioplastiche, non certamente attraverso materiali sostitutivi già maturi come la carta e la polpa di cellulosa. Per produrre un kg di piatti con polpa di cellulosa si consumano più di 200 litri di acqua trattata con sbiancante e altri agenti chimici, e più di 5 kw di energia. Senza dimenticare che si tratta di un processo appannaggio di Paesi terzi come la Cina e l’India. A tutto questo dobbiamo aggiungere le migliaia di chilometri di trasporto. Anche da questi aspetti dipendono le scelte sostenibili che può fare un’azienda. Il passaggio successivo sarà passare da un compostaggio attualmente condotto solo a livello industriale, a un compostaggio domestico e marino. Saranno queste le nuove frontiere dell’innovazione ecosostenibile in questo settore.

In termini percentuali a che punto è il vostro processo di conversione alle bioplastiche?

Siamo pronti alla conversione al 100% e a switchare tutta la nostra capacità produttiva verso questi prodotti. La nostra capacità è parametrata al mercato. Abbiamo otto linee di produzione tutte pronte a ricevere i nuovi materiali. Quello che attendiamo, adesso, sono la norma e gli incentivi. La nostra azienda ha deciso di affrontare il futuro e di investire in autonomia. È importante però che si dia la certezza che i prodotti monouso che prenderanno il posto di quelli esistenti dovranno rispettare un approccio di ecosostenibilità totale. Questo passaggio, una volta completato, renderà questo specifico comparto dell’industria italiana competitivo a livello mondiale.

Quanto è difficile portare avanti un’impresa ecosostenibile come la vostra al Sud?

Sono figlio di questo territorio. Nel 2002 eravamo in 4, oggi abbiamo 50 dipendenti e i nostri impianti si estendono su 10mila metri quadri. L’indotto che creiamo dà lavoro a 200 persone. In questo percorso di costante crescita Biotable non è una risposta ma un motore. Abbiamo deciso di lavorare su questa trasformazione prima degli altri. Siamo la dimostrazione che si può fare impresa in modo evoluto, sostenibile e rispettoso per l’ambiente anche al Sud in contesti penalizzanti.

Autore: Rocco Bellantone