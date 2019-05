di Milena Dominici

La storia avventurosa e avvincente di uno scienziato straordinario: Alexander Von Humboldt. La scrittrice Andrea Wulf ha studiato i libri del naturalista tedesco, padre della moderna concezione della natura, si è immersa nei suoi appunti e diari di viaggio, ha ripercorso gli itinerari dei suoi viaggi di scoperta per realizzare una biografia superba, un romanzo d’avventura in grado di appassionare dalla prima all’ultima pagina. COSÌ COME ALEXANDER VON HUMBOLDT considerava la natura come un fenomeno complesso di elementi diversi in perenne correlazione e interazione tra loro, così l’autrice racconta la vita del naturalista tedesco come espressione di un’epoca, tra Illuminismo e Rivoluzione francese, Romanticismo e influenze positivistiche. Humboldt conobbe, studiò e si confrontò con i migliori scienziati e botanici dell’epoca, ma anche con letterati e filosofi come Goethe e Shiller.

A LUI DOBBIAMO LA VISIONE OLISTICA DELLA NATURA, come complesso unitario e dinamico, regolato da leggi fisiche valide universalmente, ma anche il primo monito sui rischi correlati ai cambiamenti climatici, osservati nel corso del suo viaggio in Venezuela, quando verificò gli effetti devastanti sugli ecosistemi delle piantagioni intensive coloniali, che con la deforestazione avevano reso aride le terre, abbassato i livelli d’acqua del lago e aumentato il rischio di frane per effetto delle piogge. La biografia di Humboldt è lo spaccato di un’epoca, una saga familiare e politica, un’avventura straordinaria e stupefacente che può essere letta e apprezzata da tutti.

Andrea Wulf

L’invenzione della natura

Luiss university

Press edizioni

pp. 517, 22 euro

Autore: redazione Nata nel 1979, è la voce storica dell’informazione ambientale in Italia. Vedi qui la voce sulla Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia Twitter Facebook