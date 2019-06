L’Italia, con 241 miliardi di euro in valore prodotto, è al terzo posto in Europa nelle attività che fanno riferimento alla bioeconomia e i margini di miglioramento sono molti, specialmente nel settore agricolo e zootecnico. Se ne parlerà all’interno di Bioenergy: la fiera di riferimento nel campo della produzione di energia da fonti rinnovabili, della chimica verde e della gestione dei sottoprodotti dell’industria del cibo. Seguiremo in particolare la conferenza “Bioenergie e biometano. L’evoluzione degli impianti esistenti: da centrali elettriche a bioraffinerie” col premio Best practices e il premio Bioenergy. In più la conferenza su “Le nuove prospettive per lo sviluppo della canapa italiana”. Organizzano gli eventi Cremona Fiere e Dlg International in collaborazione con Libera associazione agricoltori cremonesi e Chimica verde Bionet.

