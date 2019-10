Attraverso il secondo Forum nazionale sulla bioeconomia delle foreste (30-31 ottobre 2019, Roma – We Gil, L.go Ascianghi 5) intendiamo contribuire a migliorare la conoscenza del nostro patrimonio forestale e aumentare la consapevolezza che una buona gestione di questa importante infrastruttura verde può incidere in maniera significativa sulla qualità della nostra vita e nell’economia. Conservare, ricostruire, rigenerare è il sottotitolo scelto per questa seconda edizione del Forum durante il quale ci occuperemo, da un lato di conservazione e tutela delle foreste, dall’altro cercheremo di promuovere una discussione sullo stato e le prospettive del settore per far crescere la sostenibilità dei prodotti e delle filiere forestali.

Il Forum sarà l’occasione per affronteremo le questioni legate alla conservazione delle foreste anche alla luce del lavoro in corso per definire i decreti attuativi del Testo unico sulle filiere forestali (art. 6, comma 1 del Dlgs 34/2018). Sarà l’occasione, inoltre, per confrontarci sul ruolo che le foreste possono svolgere per mitigare gli effetti del riscaldamento globale, sulle modalità di ricostruire i boschi nel caso di disastri naturali, come per la tempesta VAIA, su come combattere patologie o incendi boschivi, e sulle capacità delle foreste urbane di rigenerare e rendere complessivamente più sostenibili le nostre città.

Per raggiungere questi obiettivi continuiamo un percorso di condivisione con il mondo della ricerca, le istituzioni e le imprese, per dare voce alle esperienze e alle buone pratiche di gestione forestale sostenibile e responsabile, alle mobilitazioni e all’impegno culturale a favore della crescita del patrimonio arboreo, oltre a porre attenzione alla ricerca e all’innovazione di filiera capace di generare nuovi prodotti di origine forestale in grado di sostituire la plastica negli usi quotidiani. Certamente non dimentichiamo che in questo settore è sempre più necessario che le attività siano improntate alla responsabile sociale d’impresa e al contrasto dei processi di illegalità, che è necessario creare nuove opportunità per i territori montani e le aziende del settore agro-forestale del nostro Paese che, dopo la tempesta VAIA dello scorso anno, sono chiamati a una riflessione puntuale e accurata sul loro futuro.

Il settore forestale italiano deve imboccare la strada della gestione forestale sostenibile e responsabile senza perdere ulteriore tempo e lo deve fare subito.

LA BIOECONOMIA DELLE FORESTE: CONSERVARE, RICOSTRUIRE. RIGENERARE

30-31 ottobre 2019, Roma – We Gil, L.go Ascianghi 5

Il programma di mercoledì 30 Ottobre

Ore 9.30 – 10.00 – Registrazione dei partecipanti

Ore 10.00 – 10.30 – Introduzione

Roberto Scacchi, Presidente Legambiente Lazio

Serena Carpentieri, Vicedirettrice nazionale Legambiente

Antonio Nicoletti, Responsabile nazionale aree protette e biodiversità, Legambiente

10.30 – 12.00 A un anno dalla tempesta Vaia: gli effetti del cambiamento climatico e i rischi naturali per le foreste

Coordina Enrico Fontana, Responsabile economia civile Legambiente

Introduce Lorenzo Ciccarese, Responsabile conservazione habitat e specie terrestri, agricoltura e foreste – Ispra

Intervengono

Michele Munafò, Responsabile area monitoraggio uso del suolo e del territorio – Ispra

Rinaldo Comino, Servizio foreste e Corpo forestale Regione Friuli Venezia Giulia

Saverio Maluccio, Centro Politiche e Bioeconomia, CREA

Luigi Torregiani, Compagnia delle Foreste

Conclude

Tullio Berlenghi, Capo Segreteria Tecnica, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

12.00 – 13.30 Sessioni Parallele

Sessione I “Conservare la biodiversità e valorizzare i servizi ecosistemici delle Foreste”

Coordina Renzo Motta, Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, Università di Torino

Partecipano

Luciano Di Martino, Direttore f.f. Parco Nazionale della Majella

Ilaria Dalla Vecchia, FSC

Carmela Strizzi, Direttore f.f. Parco Nazionale del Gargano

Giuseppe Melfi, Direttore Parco Nazionale del Pollino

Luca Lo Bianco, Direttore Scientifico Fondazione Montagne

Carmelo Gentile, Ufficio Conservazione e attività agrosilvopastorali, Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

Sessione II “Valorizzare le produzioni e rafforzare le filiere locali”

Coordina Raoul Romano, Centro Politiche e Bioeconomia, CREA

Partecipano

Marino Berton, Direttore Generale, Associazione Italiana Energie Agroforestali (AIEL)

Luigi Iavarone, Vicepresidente AFI, Associazione Forestale Italiana

Gabriele Locatelli, Slow Food Italia

Massimo Ramunni, Federazione Carta Grafica – Vice Direttore Assocarta

Antonio Brunori, Segretario generale PEFC

13.30 – 14.30 Presentazione progetto “LegnoClima” a cura di FederlegnoArredo ed ENEL

13.30 – 14.30 Light Lunch

14.30 – 17.00 Gli strumenti e le strategie per le foreste d’Italia

Introduce e coordina Paolo Mori, Amministratore Unico Compagnia delle Foreste

Relazioni delle sessioni parallele I e II a cura di Raul Romano e Renzo Motta

Intervengono

Marco Bussone, Presidente nazionale UNCEM

Pasquale Pazienza, Presidente Parco Nazionale del Gargano

Enrico Calvo, Direttore ERSAF – Servizi per il territorio, la montagna e le filiere

Sebastiano Cerullo, Direttore Generale FederlegnoArredo

Sabrina Diamanti, Presidente nazionale CONAF

Marino De Santa, Presidente Legnolandia

Conclusioni

Fabio Renzi, Segretario generale Symbola

Alessandra Stefani, D. G. Foreste Ministero delle politiche Agricole, Alimentari Forestali

***

Programma del 31 Ottobre 2019

Ore 9.30 – 10.00 Registrazione dei partecipanti

10.00 – 13.00 Le foreste urbane per rigenerare le città

Coordina Francesco Loiacono, Direttore de La Nuova Ecologia

Introduce Marco Marchetti, Università del Molise, Presidente SISEF

Intervengono

Rappresentante Anci

Francesco Ferrante, Presidente Comitato Parchi per Kyoto

Massimiliano Atelli, Presidente Comitato per lo sviluppo del verde pubblico

Maurizio Gubbiotti, Presidente Roma Natura

Massimo Medugno Federazione Carta Grafica, Direttore Assocarta

Sandro Scollato, Amministratore Delegato Azzero CO2

Concludono

Stefano Ciafani, Presidente nazionale Legambiente

Roberto Morassut, Sottosegretario, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

