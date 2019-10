DI ALESSANDRA ADAMANTINO

Il progetto triennale denominato ‘Tra laghi e gravine: tutela integrata della biodiversità’ mira a rendere fruibile la Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore. Si tratta di una zona umida di alto valore naturalistico, situata in Puglia e formata da dieci doline carsiche (Lago di Triggianello, Lago di Montepaolo, Lago di Petrullo, Lago di Iavorra, Lago di Padula, Lago di Chienna, Lago di Sassano, Lago di San Vito, Lago di Agnano, Lago di Castiglione) e una profonda gravina che da Conversano, in provincia di Bari, si estende fino alla costa di Mola di Bari.

Il progetto è sostenuto dalla Fondazione Con il Sud con il Bando Ambiente 2018, che muove dalla sinergia di un’ampia rete di partner (Environmental Surveys, Anas Puglia, Legambiente Abron, Itaca Cooperativa Sociale) di cui capofila è Legambiente Puglia, in collaborazione con il dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università degli Studi di Bari.

Valorizzazione, conservazione e riscoperta sono le parole chiave che accompagnano una serie di attività ad ampio raggio, tra cui la creazione di un sistema di approvvigionamento idrico per la salvaguardia dei laghi, il rilevamento e la riproduzione in 3D delle grotte della gravina per consentirne una esplorazione a 360 gradi, il monitoraggio dei chirotteri per la verifica della qualità dell’aria, workshop e laboratori didattici per la prevenzione di illegalità ambientali, iniziative di animazione per la promozione del patrimonio ecologico della riserva. A tutto questo si affianca un numero WhatsApp (328 5472491) che i fruitori della riserva sono chiamati a contattare per segnalare – in tempo reale – gli illeciti che ne danneggiano l’integrità.

Le azioni previste saranno mirate a riqualificare 12.000 mq della riserva, una zona umida che accoglie un’ampia vegetazione e numerose specie animali protette (Triturus italicus, Bufo viridis viridis, Natrix natrix), minacciate purtroppo dal prosciugamento estivo delle acque, dall’assenza di fonti dirette di approvvigionamento idrico e dall’accumulo ricorrente di rifiuti abbandonati.