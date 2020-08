Dal mensile di luglio-agosto – Le vediamo soprattutto nelle sere d’estate, immobili, in genere vicino alle luci, su muri, porte o lampioni. All’improvviso volano via, emettendo suoni striduli. Il loro colore poi è spento e il più delle volte non colpisce la nostra attenzione. Così, fino a quando non le incontriamo di nuovo, di loro abbiamo solo un ricordo sbiadito. Sono le falene, le cugine meno celebri delle farfalle, che silenziosamente stanno scomparendo a ritmi sempre più preoccupanti. Anche se non hanno molti sostenitori, il declino delle falene è ormai un fatto noto, più volte discusso in letteratura e portato alla cronaca da una pubblicazione del 2012 incentrata sulla perdita di specie in Gran Bretagna. La questione, mai conclusa, si è riaperta recentemente grazie a uno studio condotto da Richard Walton dell’University College di Londra, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista Biology Letters. La ricerca ha rivelato che le falene sono importanti trasportatori di polline nei terreni agricoli e che potrebbero avere un ruolo fondamentale nel favorire i raccolti. Secondo i dati, infatti, le loro reti di trasporto del polline sarebbero addirittura più grandi e complesse di quelle degli impollinatori diurni.

Insetti di serie B

Il drammatico declino degli insetti ha creato negli ultimi anni un grande interesse scientifico sul loro ruolo ecologico, ma la letteratura esistente si è concentrata quasi completamente sui gruppi di impollinatori diurni, in particolare sulle api e sui bombi (Imenotteri), sulle mosche (Ditteri) o sulle farfalle, che raccolgono in maniera regolare grandi quantità di polline. «Ma anche le falene – commenta Richard Walton – hanno un ruolo importante, a lungo trascurato». Entrambi questi ultimi gruppi appartengono all’ordine dei lepidotteri e si distinguono soprattutto per l’ecologia e la posizione delle ali durante le fasi di riposo dal volo. Le farfalle, infatti, sono quasi tutte diurne (attive di giorno), mentre le falene hanno generalmente un comportamento più notturno o crepuscolare. Inoltre, quando si fermano, le farfalle chiudono le ali stese verticalmente sopra al corpo. Le falene, invece, le tengono stese ai lati oppure le chiudono a tetto. Mentre le farfalle hanno colori accesi e sgargianti, il corpo delle falene è caratterizzato da una folta peluria e le antenne possono essere grandi, a volte piumate o a forma di pettine, utili a captare i movimenti dell’aria o anche gli odori presenti nell’ambiente.