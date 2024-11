Specie minacciate di estinzione, a rischio più di un albero su tre

L’ultimo aggiornamento della Lista rossa Iucn rivela che oltre il 38% delle specie arboree potrebbe scomparire. Per le specie animali, il riccio europeo passa dalla categoria Minima preoccupazione a “Quasi minacciato”

Nei giorni della COP16 in corso a Cali, in Colombia, l’International Union for Conservation of Nature (Iucn) ha pubblicato l’aggiornamento della Lista Rossa, che ora comprende 166.061 specie, di cui 46.337 minacciate di estinzione.

Per la prima volta, nell’ambito dell’aggiornamento, è stato pubblicato anche il Global Tree Assessment sulle specie arboree. Con dati impressionanti, visto che circa il 38% delle specie è risultato a rischio di estinzione. In 192 Paesi, più di una specie arborea su tre – almeno 16.425 delle 47.282 specie valutate – sono a rischio. Gli alberi rappresentano quindi oltre un quarto delle specie in Lista e il numero delle specie minacciate è più del doppio del numero di tutti gli uccelli, mammiferi, rettili e anfibi a rischio messi insieme.

La percentuale più alta di alberi minacciati si trova sulle isole. Le specie insulari sono particolarmente a rischio a causa della deforestazione per lo sviluppo urbano e l’agricoltura, oltre che per le specie invasive, i parassiti e le malattie. I cambiamenti climatici minacciano sempre più gli alberi, soprattutto ai tropici, a causa dell’innalzamento del livello del mare e di tempeste più forti e frequenti. Azioni mirate come la protezione e il ripristino degli habitat e la conservazione ex situ attraverso banche dei semi e collezioni di giardini botanici sono fondamentali per prevenire le estinzioni sulle isole e in tutto il mondo.

In Sud America – dove si trova la più grande diversità di alberi al mondo – 3.356 delle 13.668 specie valutate sono a rischio di estinzione. Sono necessari approcci innovativi per proteggere l’elevato numero di specie arboree della regione, dove il disboscamento delle foreste per le coltivazioni e gli allevamenti rappresenta la principale minaccia. La Lista Rossa Iucn mostra anche che la perdita di alberi è una minaccia importante per migliaia di altre piante, funghi e animali: “Come componente determinante di molti ecosistemi, gli alberi sono fondamentali per la vita sulla Terra attraverso il loro ruolo nei cicli del carbonio, dell’acqua e dei nutrienti, nella formazione del suolo e nella regolazione del clima. Anche le persone dipendono dagli alberi, con oltre 5.000 specie di alberi nella Lista Rossa IUCN utilizzate per il legname nelle costruzioni e oltre 2.000 specie utili rispettivamente per medicinali, cibo e combustibili».

Altra novità dell’aggiornamento, è lo stato del riccio europeo (Erinaceus europaeus) che è passato da Minima preoccupazione a Quasi minacciato nella Lista rossa dell’IUCN. Si ritiene che il numero di esemplari della specie si sia ridotto in più della metà dei Paesi in cui vive, tra cui Regno Unito, Norvegia, Svezia, Danimarca, Belgio, Paesi Bassi, Germania e Austria. A livello nazionale, si stima che il numero di esemplari si sia ridotto del 16-33% negli ultimi dieci anni, mentre studi locali riportano cali fino al 50% in Baviera, Germania, e nelle Fiandre, Belgio. Le crescenti pressioni umane, in particolare il degrado degli habitat rurali a causa dell’intensificazione dell’agricoltura, delle strade e dello sviluppo urbano, stanno determinando il declino del riccio dell’Europa occidentale.