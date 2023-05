BIODIVERSITÀ A RISCHIO 2023

Rapporto sullo stato di salute delle specie viventi, sui principali fattori di rischio e sulle strategie da adottare per far fronte alla perdita della diversità biologica. In occasione della Giornata mondiale della biodiversità, Legambiente presenta il suo report annuale Biodiversità a rischio. Giunto alla sua 16ma edizione, il report fa il punto sullo stato di salute delle specie viventi. Quest’anno, il report contiene un Focus sulla gestione dei grandi carnivori delle Alpi, dalle buone notizie alle criticità da affrontare. Grazie alla presenza di Alessandro Luchetti, ricercatore del CNR, si parlerà anche di come praticare una pesca sostenibile nel rispetto degli stock ittici e dell’ecosistema marino. Infine, il dossier traccia la strada per quelli che sono gli obiettivi europei sulla biodiversità al 2030, che dovranno essere raggiunti grazie ad una strategia nazionale che acceleri il passo nella tutela e nell’efficace gestione di specie e habitat a rischio.