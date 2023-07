Biocarburanti, entro il 2030 prevista in Italia l’immissione sul mercato di 5 milioni di tonnellate

Compagnie petrolifere e governo italiano d’accordo sull’aumento della loro quota nei trasporti. Lo conferma l’aggiornamento del Piano integrato energia e clima

Petrolieri e governo d’accordo per aumentare la quota di biocarburanti nei trasporti, a discapito dell’elettricità rinnovabile e dell’inquinamento dell’aria. Ma dimenticano che i biocarburanti aumentano l’inquinamento e le emissioni CO 2 . Questa la strategia dei petrolieri italiani, esplicitamente dichiarata nell’assemblea annuale di Assopetroli-Assoenergia del 23 giugno scorso e resa pubblica sul Corriere della Sera del 5 luglio dal presidente Gianni Murano: “La transizione deve essere graduale” e “il mercato dell’auto elettrica non è ancora pronto”. Per questa ragione i petrolieri italiani prevedono di immettere sul mercato 5 milioni di tonnellate di biocarburanti entro il 2030, che con l’aiuto del governo cercheranno di spacciare come “meno inquinanti”, “low carbon fuel (lcd)” a livello internazionale.

Una falsità scientifica, come è stato dimostrato in un report di Legambiente proprio del 23 giugno. Nel 2021 tre quarti dei biocarburanti miscelati soprattutto al gasolio erano olio di palma (causa di deforestazione), oppure falsi oli di cottura o avanzi di macellazione di importazione di origine non consentita o fraudolenta. E nel 2021 si è trattato “solo” di 1,5 milioni di tonnellate. Come faranno i petrolieri italiani a trovare sul mercato nazionale e internazionale 5 milioni di tonnellate di scarti “bio”?

I dubbi nella comunità scientifica internazionale sui biocarburanti aumentano alla luce di due recenti pubblicazioni. L’autorevole rivista Nature Climate Change ha pubblicato il 26 giugno l’articolo “Emissioni derivanti dal cambiamento dell’uso del suolo indotto dalle produzioni di bioenergia non controllate”. Gli otto tra ricercatori e professori universitari tedeschi che hanno firmato l’articolo spiegano che “le emissioni indirette a causa del consumo di bioenergie, in assenza di una regolamentazione esaustiva e tempestiva dell’uso del suolo… possono contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici in misura minore rispetto a quanto ipotizzato in precedenza”. In altre parole: i biocarburanti non sono “neutri” per il clima e possono contribuire all’inquinamento e al cambiamento climatico più di quanto le norme europee attualmente prevedono.

Inoltre, il World Resources Institute – Global Forest Review ha recentemente attestato un nuovo incremento della deforestazione mondiale, soprattutto in Amazzonia, Congo e in misura minore del passato in Indonesia e Sud Est asiatico, anche a causa dell’aumento della domanda di bioenergie.

Purtroppo i petrolieri sembrano aver trovato una sponda nel governo italiano: il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha inviato infatti in Europa, senza alcuna consultazione pubblica preventiva, l’aggiornamento del Piano Integrato Energia e Clima (Pniec), in cui si prevedono al 2030 esattamente 5 milioni di tonnellate di biocarburanti, grazie ai quali alimentare ancora 60 milioni di veicoli a motore a combustione. La nuova mobilità elettrica, sia delle auto che dei treni, viene considerata aggiuntiva.