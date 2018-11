Il 16 novembre è in programma a Roma al Museo Maxxi il Bikeconomy Forum. Ideato da Fondazione Manlio Masi e Osservatorio Bikeconomy, con il patrocinio di Regione Lazio, Roma Capitale, Coni e Federazione Ciclistica Italiana, il Forum quest’anno è dedicato al tema “The Booming Bike “, ovvero: la bicicletta come ‘moltiplicatore’, dal punto di vista economico e della qualità della vita.

Nel corso dell’evento si parlerà delle migliori pratiche italiane e delle esperienze internazionali che possono essere replicabili, dei criteri di qualità e di sicurezza per realizzare una ciclovia, e perché conviene investire nella bicicletta.

L’appuntamento è l’occasione per fare il punto sulla situazione in Italia dove si contano 743.000 frequent biker, con percentuali elevate nella provincia autonoma di Bolzano, in Emilia Romagna e Veneto, con la più elevata propensione a usare la bici negli spostamenti urbani registrata a Bolzano, in Emilia Romagna, Veneto, a Trento, in Friuli Venezia Giulia e Lombardia.

