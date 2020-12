Clima di cambiamento, forse. L’intervista a G.B. Zorzoli

La vittoria di Biden apre una nuova fase su clima e rinnovabili, ma non sarà cosa

semplice

Qual è l’eredità di Trump su clima e rinnovabili che ostacolerà il cammino del nuovo

presidente Biden? Si tratta di questioni “ingombranti” che l’ex Presidente ha lasciato

sul campo e che con ogni probabilità non potranno essere completamente superate nei

quattro anni di presidenza democratica. Abbiamo chiesto a G.B. Zorzoli, Presidente

onorario del Coordinamento Free, di analizzare la questione. Ne emerge un quadro

assai complesso e poco comunicato su questa sponda dell’Atlantico.

Biden ha vinto. Come vedi la situazione sul fronte climatico?

«È condivisibile il sospiro di sollievo di chi nel risultato delle elezioni presidenziali

USA vede riaprirsi la prospettiva di una politica energetico-climatica americana

allineata con quella sancita dall’Accordo di Parigi. Preoccupano invece i commenti

che minimizzano gli ostacoli che Biden dovrà superare per tradurre in fatti concreti le

dichiarazioni di principio».

Quali sono le problematiche all’orizzonte?

«Prima di tutto non si possono liquidare i quattro anni trumpiani compiacendosi per il

fallimento della politica di rilancio del carbone. Subito dopo la sua elezione nel 2016,

fu pressoché unanime la constatazione che a mettere in crisi la filiera carbonifera era

stato il minore costo del kWh eolico e fotovoltaico; ipotesi che il mercato ha

puntualmente confermato. E poi, in questo quadro, se da un lato è corretto tenere

conto che l’installazione di capacità rinnovabile è proseguita a dispetto

dell’avversione di Trump, per quanto concerne le prospettive future delle rinnovabili,

probabilmente a molti è sfuggito che dai 2.000 miliardi di dollari di aiuti

all’economia, su cui la maggioranza repubblicana nel Senato USA ha raggiunto un

accordo con i democratici, è stata esclusa la proroga degli sgravi fiscali per l’eolico e

il fotovoltaico, che scadono a fine 2020».

E ciò cosa comporta?

«Nella migliore delle ipotesi (ballottaggio di gennaio per i due seggi senatoriali in

Georgia vinto dai democratici, dando loro la maggioranza anche in Senato) il tempo

richiesto per l’approvazione di nuovi sgravi fiscali peserebbe comunque sugli

investimenti del 2021. In caso contrario, la negoziazione di un compromesso con la

maggioranza repubblicana allungherebbe i tempi e non è detto che si arrivi a una conclusione positiva. A favore di un accordo peseranno le pressioni degli Stati

interessati allo sviluppo delle rinnovabili, a ostacolarlo la contrapposizione frontale

tra elettorato repubblicano e democratico, rafforzata dalla narrazione di una vittoria di

Trump cancellata dalle ipotetiche quanto inconsistenti frodi elettorali. Gli ostacoli da

rimuovere non riguardano però soltanto lo sviluppo delle rinnovabili. Chi tira troppi

sospiri di sollievo, trascura infatti gli effetti di quattro anni di amministrazione

Trump».

Quali sono, questi effetti?

«Prima di tutto il ruolo dell’Epa, l’agenzia per la protezione ambientale, che è stato

ridimensionato, rendendolo pressoché inesistente, con ricadute anche sulla qualità

degli addetti, che non si riuscirà a modificare in quattro e quattr’otto. Una serie di

norme antinquinamento e di contenimento delle emissioni climalteranti sono state

rese molto meno restrittive. Persino le normative sulle acque sono state riviste al

ribasso. Le concessioni per l’estrazione degli idrocarburi hanno riguardato anche aree

considerate protette. Si sono quindi moltiplicate le decisioni che, anche

indirettamente, sono andate contro una politica di contrasto all’emergenza climatica.

Una maggiore licenza di inquinare quasi sempre porta con sé anche una maggiore

emissione di gas serra. La nomina di John Kerry come inviato per il clima, che, come

ha detto Joe Biden, mostra “la mia determinazione a combattere il cambiamento

climatico”, è certamente un fatto positivo, ma, quante delle decisioni trumpiane

Biden potrà abolire con executive order e quante richiederanno il placet legislativo?

Ma non è tutto. Recentemente l’attenzione si è concentrata sulla nomina in extremis

di un giudice della Corte Suprema, che ha allargato la maggioranza dei membri

proposti da un Presidente repubblicano. Pochi sanno (e pochissimi ne hanno parlato)

che negli Stati Uniti sono di nomina governativa tutti i giudici federali, cioè quelli

chiamati a pronunciarsi su casi non di pertinenza dei singoli stati, fra cui tutto ciò che

riguarda il clima e l’ambiente. Per decenni questa procedura di nomina, che a noi europei appare in contrasto con la garanzia di terzietà dei giudici, è stata mitigata dalla complessiva prevalenza di un approccio bipartisan. Già in declino da qualche tempo, questa consuetudine è stata radicalmente capovolta durante la presidenza Trump, con la nomina di giudici in gran parte “schierati”. Di nuovo, quanti ricorsi giudiziari contro decisioni

dell’amministrazione Biden riceveranno una sentenza favorevole prima di arrivare

alla Corte Suprema, rendendone obiettivamente più probabile la ratifica?».

Mi sembra che sul tappeto ci siano parecchie questioni. Quali saranno le

problematiche relative all’opinione pubblica?

«Bisogna premettere che, stando alle dichiarazioni di Biden, il marchio di fabbrica

della sua amministrazione dovrebbe essere la sostituzione della politica divisiva,

perseguita da Trump, con una che riporti, per quanto possibile, l’attuale

contrapposizione radicale nell’alveo di un normale confronto tra differenti opinioni.

Ma molte delle decisioni da prendere per riallineare gli Stati Uniti con gli obiettivi

indicati dall’Accordo di Parigi possono essere propagandate come un tradimento dell’America first ai 73 milioni di cittadini che, malgrado la gestione della pandemia,

hanno votato Trump. Anche immaginando un contesto ideale, con i democratici in

maggioranza al Senato e una magistratura propensa a giudicare favorevolmente le

decisioni di Biden, quanto peserà su tali decisioni il suo obiettivo di passare alla

storia come il presidente che ha riportato gli Stati Uniti a essere realmente uniti? Si

tratta di una questione cruciale che si verificherà da subito. Non bisogna dimenticare,

infatti, che la politica statunitense è concepita per essere veloce. Tra due anni ci sarà

il primo test delle elezioni di mid-term, mentre la presidenza dura quattro anni. Tutte

le questioni d’indirizzo si prendono nel giro di pochissimo tempo. Ricordiamoci che

Trump aveva cancellato i riferimenti al cambiamento climatico dai siti governativi

già dal giorno del suo insediamento, il 20 gennaio 2017».

(L’articolo è un’anticipazione di quanto pubblicato su QualEnergia n.5 del 2020)