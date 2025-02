Bepositive a Lione, per costruire un mondo carbon free

Torna dal 25 al 27 marzo 2025 ad Eurexpo Lione, in Francia, lo storico appuntamento dedicato ai mercati dell’energia e delle costruzioni



Nuovi spunti e idee originali per la fiera europea che fa incontrare chi industrializza, implementa e installa soluzioni per la transizione energetica.

UN CAMPIONATO ORGANIZZATO PER LA PRIMA VOLTA IN FRANCIA

Grande novità per il 2025: gli European Solar Games si terranno per la prima volta in Francia durante i tre giorni di BEPOSITIVE.

Organizzato dal gruppo Enstall (di cui Esdec è un marchio di riferimento presente storicamente in fiera), questo campionato mette in competizione gli installatori di pannelli fotovoltaici con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sulla sicurezza e la qualità delle installazioni.

Il programma del campionato prevede tra 8 e 12 squadre (formate da coppie di installatori francesi) in gara, che dovranno superare diverse prove nei primi due giorni tra cui installare 6 pannelli fotovoltaici su un tetto in 1 ora. Una giuria di esperti valuterà le performance e qualificherà le 2 migliori squadre per la finale dell’ultimo giorno.

NUOVI HIGHLIGHTS PER IL 2025

L’Agorà: uno spazio di riflessione e confronto intersettoriale

Aperta a tutti i professionisti della filiera, l’Agorà ospiterà tavole rotonde animate da esperti e moderate da un facilitatore, favorendo scambi e dibattiti sui principali temi legati ai mercati dell’energia e dell’edilizia.

Cicli di conferenze tematiche imperdibili

Tra i temi di grande attualità ci saranno i materiali biosourced. L’isolamento, le costruzioni in paglia e il calcestruzzo biobased saranno protagonisti di un ciclo di conferenze organizzato da BioBuild Concept.

GLI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE

BEPOSITIVE Awards: un’occasione per scoprire le ultime innovazioni e gli sviluppi tecnologici nei settori dell’energia e dell’edilizia.

Tre aree workshop, ciascuna dedicata a una tematica specifica: energie rinnovabili, edilizia ed energia/climatizzazione e legno. Le dimostrazioni, guidate dai partner del salone, daranno ai partecipanti l’opportunità di confrontarsi su casi pratici e testimonianze reali.

Forum espositori: uno spazio riservato agli espositori per presentare le loro innovazioni e i progetti realizzati.

Area lavoro e formazione, con la partecipazione di una decina di enti di formazione e una vetrina di offerte di lavoro, in collaborazione con Emploi-Environnement.

Non perdere l’opportunità di partecipare a BEPOSITIVE !

Scarica subito il tuo badge gratuito dal sito ufficiale. Clicca qui per registrarti e preparati a scoprire le ultime novità dei mercati dell’energia e dell’edilizia!