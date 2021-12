La transizione energetica protagonista del salone BePOSITIVE 2021

L’evento di riferimento per i settori dell’energia e dell’edilizia sostenibile è in programma dal 14 al 16 dicembre all’Eurexpo di Lione. Tre i temi al centro dell’edizione di quest’anno: nuovi sistemi energetici, efficientamento energetico degli edifici ed edilizia sostenibile

La sfida posta in essere dal cambiamento climatico ha portato i settori dell’energia e delle costruzioni ad attraversare una vera e propria rivoluzione. Innovazione, tecnologia digitale e sostenibilità sono i motori del cambiamento in atto. L’utilizzo delle energie rinnovabili sta crescendo rapidamente. Centri abitati e immobili puntano a migliorare la propria performance energetica e ambientale. I mercati sono interconnessi e strutturati, caratterizzati da nuove normative ed in costante trasformazione. In questo contesto, le opportunità di business richiedono sempre maggiore confronto, conoscenza e formazione.

Evento di riferimento per i settori dell’energia e dell’edilizia sostenibile, BePOSITIVE 2021, in programma dal 14 al 16 dicembre all’Eurexpo di Lione, si concentrerà su 3 temi: nuovi sistemi energetici; efficientamento energetico degli edifici, come quello generato dal legno, ed edilizia sostenibile. L’edizione 2021 affronterà temi di attualità come la tecnologia intelligente, la digitalizzazione dell’energia, i materiali a base biologica, il riuso e la seconda vita dei materiali, gli edifici a basse emissioni di carbonio, gli edifici 4.0, lavoro e formazione. Questi contenuti, sviluppati in collaborazione con federazioni e organizzazioni del settore, saranno offerti attraverso format innovativi e interattivi tra cui workshop, spazi televisivi, conferenze e anche uno spazio dimostrativo e formativo.

Cos’è BePOSITIVE

BePOSITIVE è l’unico salone francese dedicato esclusivamente ai temi e alle soluzioni per la transizione energetica. Questi i numeri della manifestazione nel 2019: 651 espositori e brand, 30.000 professionisti, 1.033 incontri d’affari, più di 80 conferenze e tavole rotonde.

Il salone vuole essere un’occasione d’incontro per tutti gli attori della transizione energetica alla ricerca di soluzioni innovative: artigiani e imprese edili, distributori, commercianti, autorità pubbliche e contractors. Nei 3 giorni del salone, saranno presentati prodotti e servizi concreti e innovativi dedicati alla transizione energetica.

Quest’anno la fiera si arricchisce di nuove soluzioni digitali, in particolare BePOSITIVE CONNECT, una piattaforma web e un’app mobile accessibili a tutta la community BePOSITIVE: espositori, visitatori e partner. Questo strumento faciliterà le interazioni tra professionisti e imprese attraverso business meeting, prima e durante la fiera, da remoto e in presenza. BePOSITIVE si presenta come una vetrina per le innovazioni e uno spazio di networking tra tutti gli attori del settore edile ed energetico.

Le conferenze in programma a BePOSITIVE

Durante i 3 giorni di fiera, sarà possibile partecipare a conferenze e animazioni, tutte ad accesso libero, organizzate dai partner della fiera per fornire aggiornamenti sulle novità di settore.

Lo spazio Batijournal TV

Organizzata da Bati-journal TV – con il supporto di France Bois Forêt, in collaborazione con Planète Bâtiment, 5 Façades e Woodsurfer – la piattaforma Batijournal TV offrirà ogni giorno un format molto dinamico, mescolando dibattiti e tavole rotonde. Gli incontri saranno tenuti da professionisti e giornalisti esperti delle principali tendenze nel settore dell’edilizia e dell’energia. Ogni contenuto sarà filmato in diretta e trasmesso sul sito web e sui social network del salone. La piattaforma Batijournal TV è rivolta a tutti i professionisti e attori pubblici e privati ​​interessati dalle sfide della transizione energetica ed ecologica.

Novità 2021

Esperti nazionali e internazionali potranno partecipare a distanza, grazie al nuovo dispositivo multiplex!

Laboratori di edilizia sostenibile

Co-organizzati da Eco-Bâtiment, Ville & Aménagement Durable, Agence Qualité Construction, FIBOIS ed EFFINERGIE, gli Ateliers du Bâtiment Durable offriranno nell’arco di 3 giorni racconti di esperienze, pitch e interventi dedicati alle prestazioni energetiche e ambientali degli edifici. In questo spazio i visitatori potranno interagire con le organizzazioni partner dei laboratori di edilizia sostenibile. Potete richiedere il vostro badge di visita gratuito cliccando qui.

Elenco degli espositori e programma completo su www.bepositive-events.com