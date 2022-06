Clima, nell’Ue stop alle auto a benzina e diesel entro il 2035

La decisione è stata presa nella notte tra il 28 e il 29 giugno nel corso di un consiglio dei ministri dell’Ambiente dei Paesi membri. L’obiettivo è abbattere al 100% entro questa data le emissioni di CO 2 di veicoli con motori a combustione. Proposta la proroga di 5 anni del divieto per i produttori di auto di lusso

Nella notte tra il 28 e il 29 giugno il consiglio dei ministri Ue dell’Ambiente, riunito in Lussemburgo, ha comunicato il raggiungimento di un’intesa sul pacchetto di misure green ‘Fit for 55’ per il clima. Tra gli obiettivi previsti nel pacchetto c’è anche la riduzione del 100% delle emissioni di CO 2 entro il 2035 per auto e furgoni nuovi. Ciò significa che da quell’anno non potranno più essere vendute vetture con motori a combustione, alimentate dunque da benzina e diesel. I ministri dell’Ambiente dell’Ue sono convinti che l’applicazione di questa misura sarà fondamentale per far traguardare all’Europa gli obiettivi climatici che si è posta, in particolare la neutralità del carbonio entro il 2050.

In alternativa ai carburanti tradizionali un gruppo di Paesi, tra cui Germania e Italia hanno chiesto di incentivare l’uso di carburanti sintetici o ibridi plug-in qualora si dimostreranno capaci di raggiungere la completa eliminazione delle emissioni di gas serra. Nella stessa seduta è stata approvata la concessione di una proroga di cinque anni dell’esenzione dagli obblighi di abbattimento al 100% delle emissioni di CO 2 ai produttori che producono meno di 10.000 veicoli all’anno. La clausola, ribattezzata “emendamento Ferrari”, andrà a beneficio in particolare dei marchi del lusso.

Tutte le misure concordate nel consigli del ministri dell’Ambiente dell’Ue dovranno ora essere negoziate con i membri del Parlamento europeo.