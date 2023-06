Beni, non risorse

Dobbiamo imparare a governare il turismo, un settore che vale il 6% del nostro Pil e dà lavoro a 4 milioni di perso-ne, preservando le bellezze che tutti ci invidiano. L’editoriale del direttore Francesco Loiacono al numero di luglio-agosto di Nuova Ecologia

“Il turismo è il nostro petrolio”. Questa frase la dice lunga sull’importanza del settore per il Belpaese, ma l’associazione con la fonte fossile deve anche metterci in guardia da un approccio estrattivista, che spreme i nostri territori e li schiaccia sotto il peso dell’overtourism. Come titoliamo in copertina, l’estate è sold out. Dopo la pandemia, il turismo è tornato ai livelli del 2019 e i flussi di viaggiatori sono in aumento. I ponti di primavera, quelli del 25 aprile e del Primo Maggio, sono stati un assaggio d’estate: ci saranno tanti stranieri nel nostro Paese nelle prossime settimane e la voglia di una vacanza “normale” spingerà a muoversi 4 italiani su 5, come rileva il Touring club. Alcuni territori, lo raccontiamo nella storia di copertina, stanno sperimentando nuove strategie di ospitalità: tornelli, numero chiuso, prenotazioni obbligatorie, destagionalizzazione sono le soluzioni in campo.

Nessuno ha la bacchetta magica, ogni meta ha le sue specificità e non esiste una ricetta buona per tutti. Ma è oppor-tuno aprire un confronto serio su come fare turismo ed economia – l’industria delle vacanze dà lavoro a 4 milioni di persone e secondo l’Istat vale circa il 6% del nostro Pil – preservando le bellezze che tanti ci invidiano nel mondo. Come i centri storici svuotati di residenti e di identità dagli affitti brevi. Spiagge, montagne, borghi e monumenti sono le nostre ricchezze: governare il turismo significa evitare di tagliare il ramo sul quale poggiamo e di incorrere nella “maledizione delle risorse” di cui parla Amitav Ghosh, nell’intervista che pubblichiamo. L’antropologo indiano, per spiegare che le crisi nascono dall’eccessivo sfruttamento delle risorse, racconta di come il desiderio degli olandesi di avere il monopolio della noce moscata li abbia portati, nel XVII secolo, a sterminare la popolazione dell’arcipelago del-le Banda, nell’est dell’Indonesia. Salvo poi perdere la competizione commerciale perché la stessa pianta era stata colti-vata da altri Paesi nel mondo.

Smettere di pensare a tutto come risorse, ma trattare le nostre ricchezze come beni, in comune fra i popoli e con le generazioni future, può aiutarci a trovare la giusta governance dei fenomeni turistici. Prima di augurarci buone va-canze, la solita raccomandazione: anche questa estate, quando siamo nella natura – al mare, al lago o su qualche sen-tiero di montagna – portiamo qualche sacchetto in cui mettere i rifiuti che troveremo dispersi. Il senso civico non va mai in vacanza.