Belgio, dal 2020 stop all’olio di palma per i biocarburanti

L’annuncio della ministra per l’ambiente e il clima Zakia Khattabi. La soia verrà invece vietata dal 2023. Il 23 aprile, alle 11, la presentazione on line dell’ebook Scegli l’olio giusto di Andrea Poggio / ACQUISTA L’EBOOK

La ministra belga per l’ambiente e il clima Zakia Khattabi ha annunciato che il suo Paese sta decidendo di bandire l’olio di palma dai biocarburanti dal 2022, per limitare la deforestazione mondiale. La soia verrà invece vietata come materia prima per il trasporto biocarburanti dal 2023. “Questi combustibili, oltre ad avere un vantaggio minimo o nullo rispetto ai combustibili fossili convenzionali dal punto di vista climatico, portano alla deforestazione, alla perdita di biodiversità e persino alle violazioni dei diritti umani”, ha detto Khattabi in una nota.

La ministra ha aggiunto che questa è la prima misura adottata dal Belgio da quando ha aderito all’Amsterdam Declarations Partnership, un accordo mirato a eliminare la deforestazione causata dalle coltivazioni entro il 2025, e che “il governo federale ridurrà la domanda di combustibili anche concentrandosi sul trasporto elettrico e ferroviario”.

Intanto la nuova legge italiana che prevede la fine dei sussidi ai biocarburanti e ai biocombustibili a base di palma e soia entro il primo gennaio 2023, tornata in Senato il 14 aprile, dovrebbe passare al vaglio del governo nei prossimi giorni: per l’estate l’esecutivo dovrebbe presentare il testo definitivo della legge. A differenza dell’Italia la Francia ha già escluso i sussidi per l’olio di palma nel gasolio, Olanda, Austria, Danimarca Portogallo e Svezia sono orientate a farlo dal 2022, la Germania dal 2026.

Il 23 aprile la presentazione dell’ebook “Scegli l’olio giusto”

Dell’uso di olio di palma e di soia per la produzione di biocarburanti, così come nell’industria alimentare e della cosmesi, si parlerà venerdì 23 aprile alle 11 in un incontro on line per il lancio dell’ebook “Scegli l’olio giusto”: all’interno le inchieste e la cronaca di due anni di lotta in Italia contro lo spreco dell’olio di palma.