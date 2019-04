“Non possiamo più nascondere la testa sotto la sabbia – dice Serena Carpentieri, vicedirettrice di Legambiente – è importante non solo combattere il degrado e l’incuria ma anche fare scelte ecofriendly nella vita quotidiana. In questi anni è cresciuta l’attenzione dei cittadini ai temi ambientali e anche il successo delle iniziative Fridays for future, lanciate da Greta, che hanno coinvolto migliaia di giovani per chiedere insieme azioni concrete per salvare il clima e l’ambiente lo dimostrano. Con l’iniziativa “Walk, watch & clean” vogliamo coinvolgere i cittadini a partecipare a due giornate dedicate alla cittadinanza attiva, perché ognuno di noi può fare nel suo piccolo la differenza, aiutare l’ambiente, conoscere il territorio e combattere degrado e rifiuti”.

Ecco un elenco, parziale, di appuntamenti e iniziative.

Si parte sabato 6 aprile: a Roma il circolo di Formello Terre di Veio, insieme a quanti vorranno unirsi, ha organizzato una mattinata di pulizia del quartiere Le Rughe. In prima linea anche diversi centri della provincia di Roma, come Marino, dove dalle 10 alle 13 in via Appia Antica (XI miglio, tra Frattocchie e S. Maria) si darà il via alle “Pulizie di Primavera Appia Antica XI miglio”. Sotto la supervisione del circolo Legambiente Appia sud “Il Riccio” si potrà osservare, conoscere e rendere l’Appia Antica un luogo ancora più bello. Domenica 7 aprile invece “Walk, watch & clean” si sposterà sul litorale a sud della Capitale, a Nettuno, con una passeggiata al bosco di Foglino, organizzata dal circolo “Le Rondini” per scoprire l’area naturale e allo stesso tempo raccogliere i rifiuti abbandonati.

Sabato 6 appuntamento anche a Viverone (To) per una giornata dedicata alla pulizia del lago di Viverone e del suo territorio. La giornata è dedicata a Luciano Cignetti, recentemente scomparso: insegnante di scuola primaria, promotore di numerose attività di didattica e divulgazione ambientale, soprattutto rivolte ai giovani. A lui si deve un fondamentale contributo alla diffusione delle conoscenze sulle peculiarità naturalistiche del lago di Viverone e del suo territorio.

A Belvedere Marittimo (Cs) passeggiata e pulizia della spiaggia del lungomare, alle ore 15, con il circolo di Legambiente, i ragazzi delle scuole medie e gruppi di boys scout. A Siderno (Rc) i volontari del circolo di Roccella Jonica, a partire dalle 14.30, censiranno i rifiuti abbandonati lungo gli argini della foce della Fiumara Novita per segnalarli nell’app dedicata del progetto “Volontari per Natura”.

In Toscana attività di pulizia a Marina di Castagneto Carducci (Li), presso la Squolina (via della Marina 8), per ripulire le dune e la spiaggia . Nell’entroterra toscano altra iniziativa ad Arezzo, dove dalle 17 alle 19, verrà organizzata una passeggiata da Parco Arno a piazza Zucchi, seguiranno interventi di cura del giardino mentre per i più piccoli verranno organizzati laboratori di percussioni con materiale di recupero.

Camminata e raccolta rifiuti anche a Bari con una passeggiata, dalle 11 alle 13, partendo dal Parco Gargasole- Ex Caserma Rossani. A seguire un AperiTE plastic –free.

Azioni ed eventi di pulizia continueranno domenica 7 aprile: a Modena giornata dedicata al plogging (correre raccogliendo i rifiuti) insieme ai volontari di Legambiente e a un esperto Uisp, che accompagnerà i partecipanti attraverso diversi punti della città. Appuntamento alle 10 presso Largo Porta Sant’Agostino, all’ingresso del Palazzo Musei.

A Castrocucco (Maratea) il circolo locale guiderà i partecipanti lungo un sentiero che segue le sponde del fiume Noce, lato lucano. Da anni la zona, di grande impatto ambientale e turistico, è abbandonata al degrado. Un tratto del fiume segue la statale 585 e nelle piazzole di sosta e nei dirupi adiacenti vengono scaricati rifiuti di ogni tipo, che inevitabilmente finiscono per rotolare nel corso d’acqua.

In Campania appuntamento a Castellammare di Stabia (Na) alle 10 presso i boschi di Quisisana, dove verrà organizzata un’escursione. Tra sentieri naturalistici e splendidi scorci sul golfo di Napoli, i volontari monitoreranno lo stato del vecchio parco reale. Al termine dell’escursione si effettuerà una pulizia delle antiche Fontane del Re. Passeggiata e attività di pulizia anche a Salerno con il circolo “Occhi verdi”, in collaborazione con Donne fuori dal comune e Paesaggi narranti, dove si percorrerà il sentiero che collega il Parco ecoarcheologico di Pontecagnano a quello delle Sette bocche di Faiano. Nel corso della passeggiata si pulirà il sentiero.

Camminata ecologica anche in provincia di Milano, nel parco Roccolo a Parabiago, per osservare la bellezza della natura e ripulire l’area dai rifiuti. L’iniziativa è curata dal Comune di Parabiago.

A Corleone (Pa) la domenica di “Walk, wacth & clean” sarà all’insegna del trekking alla scoperta dei beni culturali e architettonici della città, con pulizia dai rifiuti abbandonati per le strade del paese. A seguire ecoaperitivo e festa del tesseramento.

Passeggiata e raccolta dei rifiuti anche a Barletta, a seguire visita alle cave di bauxite, luogo affascinante caratterizzato principalmente dal suo colore rosso ruggine per la presenza della bauxite e altri minerali.

Infine, nelle Marche, l’appuntamento è a Cupra marittima (Ap) per una passeggiata nel bosco fra la stessa Cupra marittima e Ripatransone, attraversando la forra di San Silvestro e il sentiero della “Quercia ferrata”. Durante la passeggiata verranno raccolti eventuali rifiuti abbandonati lungo i sentieri.

