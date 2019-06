Si compone dei territori dei comuni di Siniscola e Posada, contraddistinti dalla presenza di ampie zone umide retrodunali e da un lungo litorale sabbioso che delimita l’articolata foce a delta del Rio Posada che poche settimane fa ha festeggiato l’inserimento all’interno della convenzione internazionale di Ramsar. Il Comune di Posada in quest’anno ha potenziato il servizio di mobilità sostenibile per i turisti con mezzi elettrici sostitutivi delle auto private per la fruizione delle spiagge e il servizio di bike sharing comunale. Ha inoltre recuperato al patrimonio pubblico il monte Orvile, affidandolo all’Ente Foreste che prosegue negli interventi di riforestazione, e ha visto finanziarsi dalla Regione Sardegna il progetto di recupero di un antico palazzo del centro storico destinato a diventare vetrina delle produzioni tipiche del territorio. Il Parco di Tepilora è stato riconosciuto come “Riserva della biosfera” dall’Unesco.

