I volontari delle articolazioni locali di Barletta dell’Ente nazionale protezione animali e di Legambiente ripropongono le iniziative messe in campo nel 2019 per tutelare e salvaguardare la specie “Charadrius alexandrinus”, comunemente nota come “Fratino”. Come afferma Raffaele Corvasce, Presidente del Circolo di Barletta di Legambiente: “Era doveroso alzare l’asticella e aumentare il nostro impegno prefiggendoci ancora più importanti obiettivi quali ad esempio quello di incrementare numericamente le aree da sottoporre a delimitazione”.

Infatti, a seguito di alcune verifiche effettuate dai volontari delle due associazioni, è stato

riscontrato un numero maggiore di presenze di coppie di fratino, oltre che ulteriori tratti

di spiaggia scelti dai piccoli trampolieri per la nidificazione. Così si è estesa la richiesta di delimitazione di aree di rispetto per la specie, per un totale di circa 18000 metri quadrati.

Le iniziative formulate a tutela del fratino e descritte nell’istanza, accolta dall’Amministrazione Comunale di Barletta, consistono nelle richieste di:

1) posticipare la pulizia meccanizzata della sabbia delle spiagge del Comune di Barletta, almeno fino al 1° giugno;

2) autorizzare in alcuni tratti l’apposizione di paletti collegati da corde e picchetti segnaletici con cartelli informativi, allo scopo di individuare e delimitare aree di rispetto non fruibili e non accessibili;

3) ottenere il benestare, il patrocinio e la collaborazione dell’Amministrazione locale per le attività informazione e sensibilizzazione dei cittadini sul tema.

Massimiliano Vaccariello, referente dell’Enpa, aggiunge: “Ci auguriamo di ottenere ulteriori e migliori risultati, rispetto a quelli conseguiti con l’impegno dell’anno scorso che sono di gran rilievo tenuto conto che stiamo parlando di una specie ad alta priorità di conservazione e che, grazie all’intervento di Enpa Barletta e Legambiente Barletta, le coppie di fratino che hanno nidificato nel 2019 sono state 12 contro le sole 2 coppie negli anni precedenti e fino al 2018”.

Il fratino è un piccolissimo uccello che si può riconoscere dalla parte superiore del corpo di colore grigio sabbia, il ventre bianco e un grazioso collarino alla base del collo; rientra tra le specie migratorie e parzialmente svernanti in tutto il bacino del Mediterraneo e il suo habitat preferito è rappresentato dalle coste basse e sabbiose, litorali ciottolosi, distese di limo in prossimità dell’acqua, presenti lungo alcune coste italiane, in particolar

modo quelle di Puglia, Lazio, Veneto, Toscana, Marche, Abruzzo e Basilicata. Dall’abito fortemente mimetico, trova negli ambienti sabbiosi, lungo i quali lo si può osservare correre instancabilmente tra battigia e dune, il luogo preferito per la nidificazione; ciò avviene soprattutto nei tratti in cui lo scarso affollamento invernale e la ridotta manutenzione delle spiagge gli consentono prepararsi alla nidificazione direttamente sulla sabbia.

Per informazioni:

Enpa Barletta: barletta@enpa.org – Legambiente Barletta:legambiente.barletta.bt@gmail.com