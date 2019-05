Fermare l’arte? Impossibile. Almeno quando il protagonista si chiama Banksy che per motivi non ben chiariti trova un rifiuto a presentare la sua ultima opera alla Biennale di Venezia. Quello che non si sapeva, alla fine, ha fatto il giro del mondo perché è stato lo stesso street artist a renderlo noto attraverso i suoi canali social. Il suo quadro ‘Venice in oil’, dipinto in una sorprendente composizione scomposta è stato esposto su una banchina della laguna, ma anche lì qualcosa è andato storto perché, come testimoniato da un video postato dallo stesso artista, l’esposizione non ha trovato il favore delle autorità. Con un blitz degli agenti della polizia municipale, infatti, Banksy è stato invitato ad allontanarsi per mancanza dell’autorizzazione ad occupare lo spazio pubblico. Il sospetto che, invece, sia proprio l’opera – e soprattutto la denuncia contro l’inquinamento provocato dalle navi turistiche – ad aver determinato l’ennesimo caso su Banksy.

Sulla partecipazione alla 58esima edizione della Biennale d’Arte di uno degli artisti più discussi erano partiti, nelle scorse settimane, diversi rumors anche per le segnalazioni su alcuni indizi artistici del suo passaggio tra i canali di Venezia.

