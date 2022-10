Aperto il bando Comunità forestali sostenibili

Possono partecipare proprietari o gestori forestali, pubblici o privati, operatori delle filiere dei prodotti e servizi forestali montani, operatori legati al mondo della comunicazione. La premiazione il 10 novembre alla Fiera Ecomondo di Rimini

È aperto il bando per partecipare alla quarta edizione del Premio “Comunità Forestali Sostenibili”, promosso da PEFC Italia e Legambiente con l’obiettivo di premiare le buone pratiche di gestione e valorizzazione delle risorse forestali e montane del territorio.

Il concorso ricerca e premia progetti e percorsi che perseguano la creazione di valore, il mantenimento e il miglioramento della qualità delle foreste e del territorio montano, e dei servizi ecosistemici che forniscono al territorio e all’uomo: protezione del suolo e della qualità delle acque, mitigazione del rischio idrogeologico, salvaguardia della biodiversità e mitigazione dei cambiamenti climatici, produzioni forestali legnose e non legnose sostenibili, servizi ricreativi, valore culturale e identitario.

La partecipazione è rivolta a proprietari o gestori forestali, pubblici o privati, operatori delle filiere dei prodotti e servizi forestali montani, operatori legati al mondo della comunicazione sulle tematiche forestali e ambientali.

Delle realtà presentate (organizzazioni/progetti/attività) verranno valutati diversi aspetti: la sostenibilità ambientale, economica, e sociale; la valorizzazione delle risorse, l’attenzione alla gestione dell’ambiente naturale, la multifunzionalità, l’innovazione rispetto all’ambito regionale di riferimento e a quello nazionale, il coinvolgimento e la partecipazione di portatori di interesse e comunità locale.

In particolare, le categorie che prevedono l’individuazione di un vincitore e l’assegnazione di un premio sono quattro:

La migliore gestione forestale sostenibile; La migliore filiera forestale; Il miglior prodotto di origine forestale; La migliore comunicazione forestale messa in atto da proprietari e operatori del settore e legata alla gestione forestale, ai suoi prodotti e alle sue filiere.

Agli organizzatori PEFC Italia e Legambiente si sono uniti, come ogni anno, dei partner di rilievo nazionale che supportano l’iniziativa o tramite l’assegnazione di menzioni speciali o attraverso la comunicazione dell’evento: confermati per questa edizione la Fondazione Edoardo Garrone, NeXt, nuova economia per tutti , e Sisef e Compagnia delle Foreste per la comunicazione.

La premiazione si svolgerà il 10 novembre 2022 in occasione della Fiera Ecomondo di Rimini.

Per ulteriori informazioni e per partecipare è necessario compilare e inviare all’indirizzo email progetti@pefc.it il modulo di domanda, che si trova sul sito entro e non oltre il 23 ottobre 2022