In audizione alla X commissione della Camera sul Patto per l’industria pulita Roberto Torrini: “La strategia delineata dalla Commissione dal Patto ha obiettivi condivisibili, ma non è sufficientemente ambiziosa”

La transizione energetica “è un percorso complesso, ma abbandonarlo non porterebbe vantaggi né sul piano ambientale né su quello economico”. È quanto afferma il capo del servizio struttura economica della Banca d’Italia, Roberto Torrini, in un’audizione alla X commissione della Camera sul Patto per l’industria pulita della Commissione europea che sottolinea l’importanza di farne “un’opportunità di crescita economica”.

“È evidente che il cambiamento climatico impone già ingenti costi al sistema economico e non investire sull’innovazione collegata alla transizione verde nei diversi ambiti in cui il progresso tecnologico sta avanzando non farebbe che perpetuare il ritardo nella crescita della produttività che frena lo sviluppo europeo e mina la competitività della nostra economia”, si legge nel documento. L’aspetto su cui puntare con decisione sarebbe invece proprio l’innovazione, “una delle aree per il momento poco sviluppate del Patto e che andrebbe valorizzata e rafforzata”.

In sintesi la strategia delineata dalla Commissione dal Patto “ha obiettivi condivisibili, ma non è sufficientemente ambiziosa nel prevedere azioni comuni, anche con riferimento alle modalità di finanziamento”