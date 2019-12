Ridisegnare il nuovo scenario di Bagnoli, l’ex sito industriale di Napoli, per trasformarlo nel polmone verde della città e farne potenzialmente uno dei luoghi più attrattivi del Paese. È questo l’obiettivo del concorso internazionale di idee che è stato presentato oggi a Milano e chiama a raccolta i grandi studi di architettura italiani e internazionali. Il cuore dell’operazione sarà il grande parco di circa 120 ettari, affacciato sul mare, che al suo interno ospiterà manufatti di archeologia industriale, spazi per la ricerca, attività per lo sport e per il tempo libero.

Il concorso, bandito da Invitalia, l’Agenzia per lo sviluppo incaricata dal governo per attuare il piano di rilancio, scade il 7 gennaio e rientra nell’ambiziosa operazione di bonifica e valorizzazione dell’area per riconvertire i terreni dell’ex impianto siderurgico in uno dei più grandi e affascinanti parchi urbani d’Europa. L’appuntamento di oggi – dal titolo “Bagnoli/Napoli. UrbaNature Landscape International Contest” – a Milano, per illustrare i dettagli del concorso, è stato organizzato con il patrocinio dell’Istituto Nazionale di Urbanistica e si è rivolto ad alcuni dei più importanti studi di architettura specializzati nella progettazione di parchi urbani e di waterfront. Insieme agli esponenti di Invitalia, sono intervenuti esperti del Politecnico di Milano. Le conclusioni sono state affidate a Michele Talia, presidente dell’Istituto Nazionale di Urbanistica.

Il concorso di idee per Bagnoli assegnerà tre premi per un importo totale di 325.000 euro: 150.000 al primo classificato, 100.000 al secondo e 75.000 al terzo. Invitalia avrà la facoltà, inoltre, di affidare al vincitore anche la progettazione definitiva ed esecutiva, per un valore complessivo di circa 4 milioni di euro.