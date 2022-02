Azzurro Roadshow 2022: gli appuntamenti

Dodici città, cinquanta ore di formazione diretta e mille professionisti dell’energia sostenibile coinvolti. Al via il tour nazionale organizzato dalla Green Innovation di Zucchetti Centro Sistemi

Bologna, Ancona, Milano, Torino, Trento, Padova, Roma, Napoli, Cosenza, Palermo, Cagliari e per poi concludere nel cuore della Toscana, Valdarno aretino, sede di Zucchetti Centro Sistemi (ZCS). Inizierà Mercoledì 23 febbraio e si concluderà nel mese di dicembre 2022, il tour nazionale Azzurro Roadshow 2022, organizzato dalla Green Innovation di Zucchetti Centro Sistemi, azienda leader dell’innovazione tecnologica, che in pochi anni ha conquistato un ruolo di primo piano anche per il mercato delle energie rinnovabili.

Ultima divisione del gruppo ZCS, nata nel 2015, composta da un team di professionisti del settore sia in ambito tecnico che commerciale, la Green Innovation ha registrato nel 2021 una crescita esponenziale, trascinando il fatturato del gruppo fino a sfiorare i 280 milioni di Euro. “I risultati degli ultimi anni sono stati strabilianti. Pensare però che la ragione sia da attribuire solo agli eco bonus è errato: ci siamo inseriti in un mercato apparentemente maturo con una nuovissima ed ampia gamma di prodotti tecnicamente avanzati, affidabili e performanti, adatti all’ambiente domestico, commerciale ed industriale” affermano dalla Direzione Generale della Green Innovation Division. “Abbiamo puntato sulla qualità delle nostre soluzioni e sui servizi al cliente, con un forte supporto alla rete degli installatori. Ed è proprio sulla formazione qualificata e capillare ai nostri partner e sulle consulenze dirette per orientare gli installatori alla scelta del prodotto più adatto, che faremo leva anche nel 2022, per continuare ad affermarci nel mercato” continuano i responsabili.

L’organizzazione dell’Azzurro Roadshow rientra quindi nel progetto formativo ZCS Education (ZCS è certificato EA37 con qualifica di Ente Abilitato alla Formazione 4.0.) che mira a diffondere la cultura dell’innovazione e dell’ecosostenibilità, ed in particolare ad aggiornare i partner tecnico-commerciali nell’ambito delle novità del portafoglio prodotti 2022. “Durante le 12 tappe incontreremo i nostri installatori con i quali abbiamo instaurato un forte rapporto di collaborazione. Ci teniamo ad incontrare personalmente tutti coloro che ci hanno permesso di installare in Italia oltre 200.000 inverter fotovoltaici e 100.000 sistemi di storage. Un risultato incredibile che si giustifica in una forte affidabilità e professionalità del nostro servizio di assistenza tecnica pre e post vendita” afferma con soddisfazione Riccardo Filosa, direttore commerciale della divisione. “Nonostante la pandemia abbia reso difficile la realizzazione dei corsi in presenza in questi ultimi 2 anni, abbiamo comunque cercato di affiancare partner tecnici ed installatori organizzando continue ed approfondite sessioni di formazione webinar. I corsi hanno riscosso un grande successo e continueremo a proporli anche per il 2022; adesso però desideriamo fortemente tornare ad incontrare i professionisti del settore, dedicando loro dei corsi tecnici in presenza”.

Da questo desiderio nasce ZCS Azzurro Roadshow 2022, che sarà organizzato nel rispetto delle misure di sicurezza anti-Covid19 in strutture in linea con i valori ZCS: smart e green. Prima tappa il 23 febbraio a Bologna al FICO EATALY WORLD, seconda tappa il 24 febbraio ad Ancona GHOTEL. Le informazioni per l’iscrizioni a numero chiuso sono disponibili sul sito zcsazzurro.com, nella sezione “Corso Installatori”.