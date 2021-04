Azionisti chiedono quanta plastica viene prodotta da Amazon

Una battaglia portata avanti ad As you Sow per innescare una riduzione degli imballaggi. Stessa richiesta per McDonald, Pepsi e Walmart

Azionisti contro Amazon: chiedono quanta plastica viene prodotta e che tipo di soluzioni sono state prodotte per ridurre gli imballaggi. L’interesse del gruppo di azionisti è quello di poter avere un rapporto dettagliato – viene indicato il mese di dicembre come termine – che illustri chiaramente la quantità di rifiuti di plastica prodotti da Amazon e gli sforzi che la società sta compiendo per ridurre l’uso degli imballaggi in plastica.

Gli azionisti attivisti appartengono ad As You Sow un’organizzazione senza scopo di lucro in difesa degli azionisti.

Chi è As you saw

“Fondata nel 1992, sfruttiamo il potere degli azionisti per creare un cambiamento duraturo a vantaggio delle persone, del pianeta e del profitto – spiegano sul loro sito – La nostra missione è promuovere la responsabilità aziendale ambientale e sociale attraverso la difesa degli azionisti, la costruzione di coalizioni e strategie legali innovative. Le aziende sono responsabili della maggior parte dei pressanti problemi sociali e ambientali che affrontiamo oggi: crediamo che le aziende debbano essere parte integrante delle soluzioni. Lo facciamo accadere ”. In qualità di sostenitori degli azionisti, As you sow coinvolge direttamente i Ceo aziendali, i dirigenti senior e gli investitori istituzionali per cambiare le società dall’interno. Sollevando la voce degli azionisti per aumentare la responsabilità aziendale su una vasta gamma di questioni ambientali e sociali.

L’impronta di Amazon

“Quando le aziende si concentrano sul breve termine e ignorano l’impatto più ampio delle loro politiche e azioni – si legge sul sito di As you Sow – creano rischi per i loro clienti, dipendenti, azionisti e se stessi. In qualità di sostenitori degli azionisti, sollecitiamo le aziende a comprendere questo rischio più ampio. Lavoriamo direttamente con i dirigenti aziendali per sviluppare in modo collaborativo politiche e pratiche aziendali che riducono il rischio, avvantaggiano la reputazione del marchio e aumentano i profitti, apportando al contempo cambiamenti ambientali e sociali positivi”.

Ad oggi non si sa quale sia l’impronta di Amazon ma il tema era stato già affrontato dall’associazione Oceana nel 2019. Secondo l’associazione lobbista c’era una produzione di 465 milioni di libbre di imballaggi di plastica. Ma Amazon aveva risposto che erano dati sovradimensionati.