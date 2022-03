La Commissione europea ha presentato la proposta di una direttiva per imporre alle aziende prevenzione e monitoraggio degli impatti delle loro attività su diritti umani e ambiente. Ma riguarda solo lo 0,2% delle imprese europee

di RITA CANTALINO

Si chiama due diligence e potrebbe cambiare il mondo del business. È un meccanismo di prevenzione, monitoraggio e controllo delle attività di impresa e degli impatti che queste hanno su diritti umani e ambiente. Un tema sempre più all’ordine del giorno, soprattutto nella ripresa post pandemia, con la necessità di investimenti nei settori messi in crisi dal prolungato stop imposto dal virus e dal tentativo di indirizzare in direzione sostenibile tali investimenti. È per questo che la Commissione europea ha presentato il testo per una direttiva che imponga alle imprese la due diligence lungo la loro filiera.

«È una prospettiva ambiziosa – sostiene Giosuè De Salvo di Mani Tese, portavoce della campagna “Impresa 2030” – Per le istituzioni si tratta di rovesciare un paradigma, di mettere al primo posto i diritti umani e l’ambiente. Per le imprese, assumersi la responsabilità delle proprie azioni. Significa tenere in considerazione non soltanto i fatturati ma anche il prezzo extra monetario al quale vengono realizzati i profitti. In Italia più di dieci grandi organizzazioni, fra cui noi di Mani Tese, Action Aid, Fairtrade, Focsiv, Oxfam e Save The Children, hanno lanciato questa campagna per chiedere ai decisori di tenere saldo il principio alla base dell’idea stessa della direttiva». Al momento sono attive dieci campagne in altrettanti Stati. Ispirate agli “United Nations guiding principles on business and human rights”, le ong chiedono che la direttiva sia basata su tre assi: la responsabilità delle imprese sugli impatti delle proprie attività, il dovere degli Stati di proteggere i cittadini da questi impatti e il diritto, per chi ne è vittima, di avere accesso alla giustizia.

Le preoccupazioni si sono rivelate fondate. La discussione, in sede di Commissione, ha subito diversi slittamenti: inizialmente fissata per giugno 2021, è stata posticipata a ottobre, poi a dicembre ed è arrivata a fine febbraio. Il testo presentato ha deluso il cartello di associazioni che da tempo lo attendeva. «Ci sono una serie di criticità evidenti – riprende De Salvo – La legge prevede che solo le grandi imprese, con fatturato superiore ai 150 milioni di euro e più di 500 dipendenti, siano considerate responsabili delle violazioni generate dalle loro attività. In settori ad alto rischio, come agricoltura, tessile, abbigliamento ed estrattivo, la soglia scende a 250 dipendenti con ricavi oltre i 40 milioni, ma non basta: la stragrande maggioranza delle imprese europee sono per il 99% piccole e medie, incluse quelle dei settori ad alto rischio».

Per Martina Rogato, altra portavoce della campagna, «la proposta lascia ampi margini di aggirabilità. Le grandi imprese potrebbero aggiungere nuove clausole di condotta nei contratti con i fornitori minori, liberandosi dall’obbligo di vigilanza per trasferirlo a questi ultimi». Le catene di filiera sono importanti: è lungo le loro maglie, nelle zone grigie delle diverse legislazioni che avvengono le violazioni più significative. Sono numerose le imprese capofila di supply chain che si affidano, in maniera più o meno inconsapevole, a fornitori che a loro volta, per garantire prezzi competitivi, lesinano sui diritti dei lavoratori e dei territori in cui operano.

A novembre il centro di ricerca Verisk Maplecroft ha pubblicato uno studio che indaga i maggiori rischi di land grabbing connessi alla produzione di materie prime. Secondo il report, una serie di materie prime – in particolare olio di palma e cobalto, ma anche altre produzioni agricole e metalli utili alla produzione di tecnologie green – favoriscono il furto di terre nei Paesi in cui vengono prodotte. Si tratta di contesti in cui spesso le istituzioni sono corrotte e le legislazioni permissive. Dove le imprese non fanno che ledere il capitale naturale e i diritti delle comunità. «L’esempio più chiaro è quello dell’estrazione mineraria, che ha tutte le caratteristiche di un’impresa coloniale – denuncia Andrea Stocchiero di Focsiv – Abusa delle risorse naturali e delle persone per soddisfare il modello consumistico dei Paesi sviluppati. L’intero settore deve subire un radicale cambiamento per prevenire danni alle comunità e ulteriori disastri ambientali».

Sotto accusa anche l’assenza di meccanismi efficaci di accesso alla giustizia: «Non c’è alcun rimedio a una serie di fattori che spesso negano alle vittime un equo processo – spiega De Salvo – come il costo delle spese legali, i termini di denuncia brevi, un onere della prova sproporzionato rispetto alla forza delle controparti. Immaginate una comunità indigena che accusa una multinazionale del petrolio». Il tema della tutela delle vittime, centrale per le ong, risulta dirimente nella valutazione negativa della direttiva: «Promette un nuovo percorso verso la giustizia e il risarcimento per le comunità e i lavoratori sfruttati, traumatizzati e feriti – denuncia Rogato – Ma se non si rende più facile per le vittime citare le imprese in giudizio, è improbabile faccia la differenza».

Anche sul fronte impatti climatici, la proposta di direttiva si mostra inefficace. «Bruxelles – chiosa De Salvo – vuole che le imprese adottino un piano di transizione climatica in linea con l’obiettivo dell’Accordo di Parigi, senza però prevedere conseguenze per la violazione di tale obbligo». Ci sono ancora margini di intervento, e in questa direzione spingono l’attività di advocacy e un pubblico appello lanciato proprio da “Impresa2030” per chiedere al Consiglio e al Parlamento europeo di rafforzare il testo e colmarne le troppe lacune.