Quando un’azienda agricola è sinonimo di sostenibilità

Situata a Medesano, sulle colline parmensi, l’Azienda Agricola Bertinelli dal 1895 produce latte e lo trasforma nel più nobile dei formaggi: il Parmigiano Reggiano DOP. Un prodotto unico, che vanta una storia millenaria e che deve il suo successo alla naturalità degli ingredienti (esclusivamente latte, sale e caglio), al gusto e agli eccellenti valori nutrizionali che lo contraddistinguono.

Se sono 321 i caseifici nella zona di origine del Parmigiano Reggiano DOP, l’Azienda Agricola Bertinelli è uno dei rarissimi esempi di integrazione verticale: gestisce in proprio, infatti, tutti i comparti della filiera del latte. A cominciare dai prodotti dei campi, utilizzati per il fabbisogno nutritivo delle bovine: va sottolineato il fatto che la Bertinelli possieda la certificazione CCPB (biologica) per la produzione vegetale di tutti i suoi terreni. Un fattore molto importante, perché un buon Parmigiano Reggiano DOP nasce “in stalla”, partendo proprio da una corretta alimentazione delle vacche: sono infatti i foraggi freschi, ricchi di batteri buoni a dare aroma e profumo al Re dei Formaggi. Per quanto riguarda l’allevamento delle bovine, l’Azienda Agricola Bertinelli possiede la certificazione Italialleva, garanzia di tracciabilità, sicurezza alimentare e del rispetto di precisi requisiti a livello di benessere animale.

Passando ai prodotti, il Caseificio Bertinelli è una realtà ancora decisamente artigianale: ogni giorno produce un massimo di 20 forme di Parmigiano Reggiano DOP. A distinguere questa realtà sono l’attenzione maniacale ai dettagli e la continua ricerca, dove esperienza, innovazione e natura si fondono per produrre diverse varietà della DOP, che in comune hanno l’altissima qualità e la genuinità. Nascono così eccellenze come il Parmigiano Reggiano DOP Millesimato, prodotto utilizzando soltanto il latte delle bovine che abbiano partorito da non più di cento giorni, e il Parmigiano Reggiano DOP Kosher, il primo al mondo, come riconosciuto già nel 2015 dall’autorevole ente statunitense di certificazione OK Kosher Certification. Un formaggio, quello Kosher, che concilia il disciplinare del Parmigiano Reggiano DOP con la severità della Kasherut, la normativa ebraica sul cibo, basata sull’interpretazione della Torah. Pensando ai consumatori di fede musulmana, la Bertinelli produce poi Parmigiano Reggiano DOP Halal, come certificato da Halal Italia: in questo caso il formaggio è pienamente conforme alle regole islamiche di liceità.