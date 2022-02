Parlamentari di Forza Italia, Lega, Pd e Italia Viva hanno presentato emendamenti e oridini del giorno con cui si invita il governo a reiterare i bonus per le auto nuove, con emissioni sino a 135 grammi di CO 2 al km

L’industria dell’auto sta cambiando più velocemente della politica. Quasi tutte le grandi case automobilistiche – Renault, Stellantis, Volgswagen, Bmw, Volvo – hanno dichiarato che non produrranno più auto a combustione per l’Europa dopo il 2030 e, persino in Italia, non chiedono più incentivi per diesel benzina.

In Parlamento le lobby petrolifere alleate con quelle delle coltivazioni di olio di palma e di soia, si sono prodigate al fianco dei deputati impegnati nella discussione del decreto legge Mille proroghe, annuale obbrobrio legislativo che serve per conservare mille privilegi a scapito dell’interesse nazionale: si potrà andare avanti l’anno prossimo a bruciare alimenti (olio di palma e di soia) nei motori diesel, anche se coltivati incendiando foreste vergini in Indonesia e in Amazzonia. Contemporaneamente la parte conservatrice dell’industria dell’auto invita il governo a elargire ancora bonus all’acquisto di grosse nuove auto diesel e benzina, unici in tutta Europa. In entrambi i casi gli emendamenti e gli ordini del giorno sono stati presentati da singoli parlamentari di più partiti di governo (Forza Italia, Lega, per i bonus auto anche Pd). Il bello della democrazia è che è perfettibile. Ma per piacere, fate alla svelta a convertirvi e perfezionare una transizione ecologica che non può attendere.

Che cosa è successo esattamente? Dopo due anni di discussione pubblica e di martellante campagna (raccolte 70mila firme) contro l’uso di olio di palma, la nuova legge sulle rinnovabili (199 dell’8 novembre 2021) dichiarava la fine del regime incentivante per la false rinnovabili costituite dall’olio di palma dal primo gennaio 2023, come accade in altri grandi Paesi europei quali la Francia e la Germania. L’olio di palma, e in misura minore l’olio di soia, sono utilizzati sia nel gasolio per alimentare i diesel che nella produzione di elettricità verde nei grandi impianti a biomasse sino a un milione di tonnellate all’anno. L’Autorità per la concorrenza (Agcm), su denuncia di Legambiente e Transport&Environment, aveva condannato Eni per greenwashing a 5 milioni di multa a gennaio 2020 per pubblicità ingannevole per il suo “Enidiesel+” all’olio di palma che faceva “bene al motore e all’ambiente”. Condanna confermata al Tar del Lazio nel novembre 2021, secondo cui sia il gasolio che i motori diesel non possono essere considerati “green”.

Nonostante ciò, i deputati in Commissione hanno approvato identici emendamenti presentati dagli onorevoli Lucchini (Lega), Foti (FdI), Squeri (FI). Emendamenti volutamente di difficile comprensione (basti un esempio, dopo la parola “2023” sono inserite le seguenti frasi: “, e comunque non prima di un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento delegato di cui all’articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001”). Emendamenti per comprendere i quali è necessario essere a conoscenza del fatto che la Direttiva europea necessita di un “Regolamento Delegato”, le cui norma d’attuazione considerano rinnovabile l’olio di palma se prodotto da piccoli produttori (sotto i 200 ettari!) certificati. Così come si deve sapere che questa certificazione internazionale ancora non è ancora stata definita e testata e, soprattutto, tali norme di attuazione, oggetto di contenziosi e ripensamenti, non sono ancora state emanate dalla Commissione. In questo modo i distruttori di foreste conquistano da qualche mese a un anno di lucroso commercio di olio di palma in Italia (valore stimato 1 milione di euro di falso carburante rinnovabile).

Inoltre, in aggiunta al “mille proroghe” sono stati approvati gli ordini del giorno (Lega, Forza Italia e Pd) che invitano il governo a reiterare i bonus per le auto nuove, con emissioni sino a 135 grammi di CO 2 al km. Si tenga presente che in Europa, sulla media del venduto, oltre i 95 grammi le case auto vengono multate anche per miliardi di euro. In questo modo il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti (Lega), delegato dal governo a definire le politiche industriali nel settore automotive, cercherà di reintrodurre i bonus per le auto diesel, condannando l’Italia ad avere il parco auto più inquinante d’Europa per almeno altri dieci anni.