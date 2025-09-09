Auto elettriche, da Spagna e Francia sostegno al Made in Europe

In Francia, bonus da mille euro a chi acquista e-car europee. La Spagna annuncia investimenti da 53 milioni di euro in gigafactory di batterie

La Francia compie un passo in avanti per sostenere l’industria dell’auto europea. Il governo di Parigi ha annunciato oggi un bonus di 1.000 euro per chi acquista un’auto elettrica con batteria Made in Europe. Il nuovo incentivo, che si aggiunge al cosiddetto ‘bonus ecologico’, verrà introdotto dal primo ottobre. “Il bonus annunciato oggi punta a favorire la rilocazione del valore dei veicoli elettrici e a sostenere il lavoro industriale sul nostro continente”, sintetizza il governo di Parigi nel comunicato citato dal Figaro. Un orientamento, precisa il giornale francese, “chiaramente ispirato al rapporto Draghi”, che lo scorso anno suggeriva l’introduzione di espliciti criteri Made in Europe. Secondo la ministra per la Transizione energetica, Agnès Pannier-Runacher, si tratta di una ”misura vincente per il potere d’acquisto, il clima e l’industria”.

Intanto il premier spagnolo, Pedro Sanchez, nella chiusura del forum “Spagna, avanguardia dell’industria verde”, a Madrid, ha sancito l’adesione spagnola alla First Mover Coalition (Fmc), un’alleanza pubblico-privata promossa dal Foro Mondiale per decarbonizzare i settori in cui la riduzione di emissioni di carbonio è particolarmente complessa e costosa. Nel foro, Sanchez ha annunciato un investimento di 53 milioni di euro in una gigafactory di batterie.

“I nostri monti sono diventati una polveriera per gli incendi, il mare una pentola a pressione e le città forni, in alcuni momenti”, ha detto Sanchez. “Questa è la cronaca di quanto sta accadendo, per quanto alcuni si impegnino a negare l’evidenza e altri tacciano, in maniera incomprensibile”, ha detto il premier nel riferirsi rispettivamente al partito di estrema destra Vox e al Partido Popular all’opposizione.

Sanchez ha di nuovo fatto appello a un ‘Patto di Stato’ contro l’emergenza climatica, presentato lo scorso 1 settembre, definendola una “questione vitale”. E, nel ribadire l’impegno del governo per un’industria sostenibile, ha annunciato che l’esecutivo investirà 53 milioni di euro nella gigafactory di batterie che l’azienda slovacca InoBat prevede di costruire a Valladolid, in Castiglia e Leon. Il progetto prevede un investimento totale di 700 milioni di euro, con la creazione di 260 posti di lavoro diretti e 500 indiretti.