martedì 16 Settembre 2025
Green Economy

Auto elettriche, Draghi: “Acceleriamo nell’installazione dei punti di ricarica”

Redazione
di Redazione
foto di Mario Draghi
Per raggiungere una copertura adeguata bisogna velocizzare di tre o quattro volte nei prossimi cinque anni. L’indicazione dell’ex premier alla conferenza ‘A un anno dal Rapporto Draghi’. Von der Leyen: “La transizione verde opportunità per le nostre industrie”

A un anno dalla presentazione del suo rapporto sulla competitività, Mario Draghi torna a Bruxelles per fare il punto con la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Tanti i temi toccati dall’ex premier e presidente della Bce, dalle nuove tecnologie all’intelligenza artificiale, dall’energia alle auto elettriche. Nel passaggio dedicato all’automotive ha denunciato la lentezza con la quale l’Europa affronta le nuove sfide: ci vogliono “risultati nel giro di mesi, non di anni”.

“L’installazione dei punti di ricarica deve accelerare di tre o quattro volte nei prossimi cinque anni per raggiungere una copertura adeguata. Il mercato dei veicoli elettrici è cresciuto più lentamente del previsto. L’innovazione europea è rimasta indietro, i modelli rimangono costosi e le politiche relative alla catena di approvvigionamento sono frammentate”, ha osservato Draghi, evidenziando che “il parco auto europeo di 250 milioni di veicoli sta invecchiando e le emissioni di CO2 sono rimaste pressoché invariate negli ultimi anni”. “La prossima revisione del regolamento sulle emissioni di CO2 dovrebbe seguire un approccio tecnologicamente neutrale e fare il punto sugli sviluppi del mercato e tecnologici”, ha aggiunto Draghi, chiedendo “un approccio integrato per l’incremento dei veicoli elettrici, che tenga conto delle catene di approvvigionamento, delle esigenze infrastrutturali e del potenziale dei carburanti a zero emissioni di carbonio”.

“La scadenza del 2035 per le emissioni zero allo scarico era stata concepita per innescare un circolo virtuoso – ha sottolineato Mario Drahi – obiettivi chiari avrebbero spinto gli investimenti nelle infrastrutture di ricarica, fatto crescere il mercato interno, stimolato l’innovazione e reso i modelli elettrici più economici. Si prevedeva che batterie, microchip si sviluppassero parallelamente. Ma ciò non è avvenuto”.

Von der Leyen: “la transizione verde è una grande opportunità per le nostre industrie”

“La transizione verso l’energia pulita offre molto più della semplice promessa di bollette energetiche più basse. Si tratta di una grande opportunità per le nostre industrie” ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen alla conferenza ‘A un anno dal Rapporto Draghi’. “Si prevede che il mercato globale delle batterie raddoppierà di dimensioni nei prossimi cinque anni. Il mercato globale delle turbine eoliche continua a crescere di oltre il 10% ogni anno. E il mercato globale delle auto elettriche è in forte espansione. In Europa le vendite sono aumentate di quasi il 25% su base annua. In Africa, Asia e America Latina le vendite di veicoli elettrici sono aumentate del 60% nel 2024. Questa è innanzitutto una buona notizia per il clima. Ma la domanda è: vogliamo coglierne i vantaggi economici? O vogliamo che altri si aggiudichino una quota crescente di questi nuovi mercati in espansione? Non ho dubbi sulla risposta” – ha affermato Ursula von der Leyen – “L’Europa può essere la patria di industrie all’avanguardia in grado di esportare le soluzioni ad altri. Dovremmo essere la potenza industriale che soddisfa questa crescente domanda di tecnologie pulite. Ma questo non è scontato. Sappiamo che i dati non sono incoraggianti come in altri settori. Troppo spesso perdiamo posti di lavoro e quote di mercato a favore di economie non di mercato. Ma possiamo ancora invertire la tendenza. Per questo motivo dobbiamo aumentare in modo massiccio i nostri investimenti pubblici e privati”.

“Abbiamo lanciato un pacchetto eolico che riduce i tempi di autorizzazione di due terzi -ha aggiunto la presidente della Commissione Ue – Nella prima metà del 2025, gli investimenti nell’energia eolica europea hanno raggiunto il massimo storico, superando i 40 miliardi di euro. È chiaro: gli investitori stanno scegliendo l’Europa. Un’altra buona notizia: ormai oltre il 70% della nostra elettricità proviene da fonti a basse emissioni di carbonio. Di conseguenza, lo scorso anno abbiamo ridotto la nostra bolletta dei combustibili fossili di 60 miliardi di euro. Questa è la strada da seguire”.

