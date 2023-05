Article Name

Auto bene di lusso: nel 2022 in Italia vendute solo 1,3 milioni

Con i redditi in calo e i prezzi dei veicoli in crescita il mercato non potrà che contrarsi. In attesa che si abbassino i prezzi dei modelli elettrici, l'unica strada è implementare l’offerta di treni, trasporto pubblico, servizi a chiamata e mobilità condivisa. Non solo nelle grandi città

Andrea Poggio