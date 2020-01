Oggi a Roma sit in dei giovani attivisti di fronte all’ambasciata australiana. Proteste anche a Milano, Torino e Napoli. Servono azioni concrete per fermare i roghi che da mesi stanno devastando il Paese / Il peso dei cambiamenti climatici negli incendi in Australia

Sit in in tutta Italia per protestare contro l’inerzia dei governi di fronte agli incessanti incendi che da settimane stanno devastando l’Australia. A organizzarli sono oggi i giovani del movimento ambientalista globale Fridays For Future, guidato dall’attivista svedese Greta Thunberg.

Manifestazioni sono in programma a Roma, alle 14.30 di fronte all’Ambasciata australiana situata a Villa Mirafiori in via Carlo Fea 2, a Milano, alle 17 al Consolato australiano in via Borgogna 2, a Torino, alle 15 in piazza Castello, a Napoli, alle 16.30 in piazza San Domenico Maggiore.

L’obiettivo è chiedere e ottenere risposte dal governo australiano, che detiene uno dei peggiori risultati in termini di riduzione delle emissioni di CO2, si è opposto alla buona riuscita dei negoziati della Cop25 di Madrid, e attraverso il suo premier, Scott Morrison, ha finora sempre negato il peso dei cambiamenti climatici su quanto sta avvenendo nel Paese. Al contrario, l’esecutivo di Canberra si è sempre mostrato molto più propenso a tutelare gli interessi delle multinazionali che in Australia operano nel settore della produzione di carbone, di cui il Paese è il primo esportatore mondiale.

A queste energiche azioni di oggi il movimento Fridays For Future ne farà seguire altre nelle prossime settimane, fino al prossimo 24 aprile, giornata del quinto sciopero globale per il clima.